"Lalka" - obsada. Kto jest kim w serialu Netflixa?

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"Lalka" nie Prusa, a Netflixa
"Lalka" w reżyserii Pawła Maślony, to odważna, chwilami wręcz bezczelna (w dobrym tego słowa znaczeniu) reinterpretacja powieści Bolesława Prusa. Twórcy nadali serialowi nieco bardziej współczesnego sznytu i znacząco zmodyfikowali fabułę, by tchnąć zupełnie nowe życie w dobrze znaną nam opowieść o beznadziejnej miłości bogatego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej.
Netflixowa "Lalka" jest odważna i chwilami wręcz bezczelna - a to dopiero początek jej zalet. [...] Nie mówi nam, jak mamy postrzegać tych bohaterów, daje nam tylko nowe narzędzia, byśmy sami wyrobili sobie opinię, a nie opierali się wyłącznie na tym, co mówiła nasza polonistka. [...] Nie jest to wprawdzie najlepszy polski serial Netflixa, do "Heweliusza" i "1670" mu daleko, niemniej oferuje nam znacznie więcej niż tania sensacja, a końcowe wolty fabularne wkurzą was lub rozbawią, ale z pewnością nie pozostawią obojętnymi - pisaliśmy w naszej recenzji.
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"Lalka" - obsada serialu Netflixa
Główne role w "Lalce" Netflixa kreują Sandra Drzymalska ("Breslau", "Sexify") jako Izabela Łęcka oraz Tomasz Schuchardt ("Dom Dobry", "Heweliusz") jako Stanisław Wokulski. W obsadzie znaleźli się również:
- Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki,
- Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki,
- Julia Wyszyńska jako Florentyna,
- Maria Kania jako Marianna,
- Piotr Pacek jako Kazimierz Starski,
- Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska,
- Piotr Adamczyk jako Baron Krzeszowski,
- Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako prezesowa Zasławska,
- Mateusz Król jako Julian Ochocki.
"Lalka" - zdjęcia bohaterów
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