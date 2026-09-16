"Lalka" - obsada. Kto jest kim w serialu Netflixa?

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-09-16 16:01

"Lalka", luźno oparta na kultowej powieści Bolesława Prusa, zawitała wreszcie w Netflixie. Główne role kreują Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka oraz Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski. Kto jeszcze znalazł się w obsadzie? Nie brakuje dużych nazwisk.

Tomasz Schuchardt jako Wokulski i Sandra Drzymalska jako Łęcka w serialu Lalka. O obsadzie przeczytasz na Eska.
Autor: Netflix/ Materiały prasowe

"Lalka" nie Prusa, a Netflixa

"Lalka" w reżyserii Pawła Maślony, to odważna, chwilami wręcz bezczelna (w dobrym tego słowa znaczeniu) reinterpretacja powieści Bolesława Prusa. Twórcy nadali serialowi nieco bardziej współczesnego sznytu i znacząco zmodyfikowali fabułę, by tchnąć zupełnie nowe życie w dobrze znaną nam opowieść o beznadziejnej miłości bogatego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej.

Netflixowa "Lalka" jest odważna i chwilami wręcz bezczelna - a to dopiero początek jej zalet. [...] Nie mówi nam, jak mamy postrzegać tych bohaterów, daje nam tylko nowe narzędzia, byśmy sami wyrobili sobie opinię, a nie opierali się wyłącznie na tym, co mówiła nasza polonistka. [...] Nie jest to wprawdzie najlepszy polski serial Netflixa, do "Heweliusza" i "1670" mu daleko, niemniej oferuje nam znacznie więcej niż tania sensacja, a końcowe wolty fabularne wkurzą was lub rozbawią, ale z pewnością nie pozostawią obojętnymi - pisaliśmy w naszej recenzji.

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"Lalka" - obsada serialu Netflixa

Główne role w "Lalce" Netflixa kreują Sandra Drzymalska ("Breslau", "Sexify") jako Izabela Łęcka oraz Tomasz Schuchardt ("Dom Dobry", "Heweliusz") jako Stanisław Wokulski. W obsadzie znaleźli się również:

  • Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki,
  • Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki,
  • Julia Wyszyńska jako Florentyna,
  • Maria Kania jako Marianna,
  • Piotr Pacek jako Kazimierz Starski,
  • Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska,
  • Piotr Adamczyk jako Baron Krzeszowski,
  • Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako prezesowa Zasławska,
  • Mateusz Król jako Julian Ochocki.

"Lalka" - zdjęcia bohaterów

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka oraz Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski
Galeria zdjęć 34
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