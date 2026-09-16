"Lalka" - obsada. Kto jest kim w serialu Netflixa?

"Lalka" nie Prusa, a Netflixa

"Lalka" w reżyserii Pawła Maślony, to odważna, chwilami wręcz bezczelna (w dobrym tego słowa znaczeniu) reinterpretacja powieści Bolesława Prusa. Twórcy nadali serialowi nieco bardziej współczesnego sznytu i znacząco zmodyfikowali fabułę, by tchnąć zupełnie nowe życie w dobrze znaną nam opowieść o beznadziejnej miłości bogatego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej.

Netflixowa "Lalka" jest odważna i chwilami wręcz bezczelna - a to dopiero początek jej zalet. [...] Nie mówi nam, jak mamy postrzegać tych bohaterów, daje nam tylko nowe narzędzia, byśmy sami wyrobili sobie opinię, a nie opierali się wyłącznie na tym, co mówiła nasza polonistka. [...] Nie jest to wprawdzie najlepszy polski serial Netflixa, do "Heweliusza" i "1670" mu daleko, niemniej oferuje nam znacznie więcej niż tania sensacja, a końcowe wolty fabularne wkurzą was lub rozbawią, ale z pewnością nie pozostawią obojętnymi - pisaliśmy w naszej recenzji.

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"Lalka" - obsada serialu Netflixa

Główne role w "Lalce" Netflixa kreują Sandra Drzymalska ("Breslau", "Sexify") jako Izabela Łęcka oraz Tomasz Schuchardt ("Dom Dobry", "Heweliusz") jako Stanisław Wokulski. W obsadzie znaleźli się również:

Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki,

Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki,

Julia Wyszyńska jako Florentyna,

Maria Kania jako Marianna,

Piotr Pacek jako Kazimierz Starski,

Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska,

Piotr Adamczyk jako Baron Krzeszowski,

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako prezesowa Zasławska,

Mateusz Król jako Julian Ochocki.

"Lalka" - zdjęcia bohaterów

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