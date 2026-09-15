"Duma i uprzedzenie" Netflixa ma już datę premiery. Tak prezentują się bohaterowie - ZDJĘCIA

Ukochana historia wszechczasów, która od ponad 200 lat porusza serca na całym świecie i wyznacza wzorzec komedii romantycznej, powraca na ekrany – przed nami "Duma i uprzedzenie" naszego pokolenia. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że sześcioodcinkowy miniserial wg scenariusza Dolly Alderton ("Wszystko, co wiem o miłości") oraz w reżyserii Eurosa Lyna ("Heartstopper") będzie wierną, klasyczną adaptacją powieści spod pióra Jane Austen – w przeciwieństwie do naszej polskiej "Lalki", która stanowi reinterpretację powieści Bolesława Prusa.

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"Duma i uprzedzenie" Netflixa na pierwszych zdjęciach. Premiera w grudniu

Na pierwszych kadrach pojawili się Emma Corrin w roli Elizabeth Bennet, Jack Lowden wcielający się w pana Darcy'ego oraz Olivia Colman i Rufus Sewell jako pani i pan Bennet. W obsadzie znaleźli się również Freya Mavor (Jane Bennet), Daryl McCormack (pan Bingley), Jamie Demetriou (pan Collins), Louis Partridge (pan Wickham), Rhea Norwood (Lydia Bennet), Hopey Parish (Mary Bennet) oraz Hollie Avery w postaci Kitty Bennet. Wszystkie odcinki trafią do serwisu 3 grudnia.

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"Duma i uprzedzenie" - o serialu

Fabułę "Dumy i uprzedzenia" zna chyba każdy, ale na wszelki wypadek przytoczymy, jak serial opisuje Netflix: Gdy w sąsiedztwie zjawiają się zamożni kawalerowie, pięć sióstr Bennet musi stawić czoła wyzwaniom miłości, rodzinnym zawiłościom i społecznym oczekiwaniom, by zabezpieczyć swoją przyszłość. Jane zakochuje się w uroczym panu Bingleyu, podczas gdy Elizabeth ściera się z jego dumnym przyjacielem, panem Darcym. Nieoczekiwane spotkania i rodzinne skandale zmuszają jednak Elizabeth do przemyślenia na nowo swoich uczuć oraz odkrycia prawdziwej natury miłości.

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