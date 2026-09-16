Aluron CMC Warta Zawiercie przenosi mecze. Gdzie zagrają mistrzowie?

Mistrzowie Polski zagrają w Sosnowcu

Zespół mistrza kraju nie może rozgrywać kluczowych spotkań w swojej dotychczasowej hali. Zgodnie z wytycznymi władz ligi, domowe mecze z czołowymi drużynami poprzedniego sezonu, w tym z ekipami z Lublina, Warszawy oraz Rzeszowa, muszą odbyć się na większym obiekcie. Działacze zadeklarowali, że rolę głównej areny dla najważniejszych widowisk przejmie nowoczesna hala w Sosnowcu. Tam też zaplanowano starcia w ramach europejskich pucharów oraz fazy pucharowej krajowych rozgrywek.

W czerwcu radni Zawiercia podjęli ostateczną decyzję o budowie nowej areny widowiskowo-sportowej. Zarząd zespołu optymistycznie ocenia te plany, chwaląc jednocześnie bardzo dobre relacje z władzami sąsiedniego miasta, w którym drużyna odnosiła już historyczne sukcesy. W maju to właśnie na parkiecie w Sosnowcu siatkarze przypieczętowali zdobycie złotego medalu mistrzostw Polski. Obecna infrastruktura w rodzinnym mieście była bowiem przestarzała już dziewięć lat temu, w momencie awansu zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

"- Podtrzymujemy współpracę z Sosnowcem w zakresie play off i LM, natomiast rozszerzamy ją o grudniowe KMŚ, których jesteśmy organizatorem. Zgodnie z decyzją Polskiej Ligi Siatkówki mecze rundy zasadniczej z rywalami „top 4”, czyli Bogdanką LUK Lublin, Projektem Warszawa i Asseco Resovią Rzeszów muszą zostać rozegrane w obiekcie, który nie jest do ligi dopuszczony warunkowo, jak nasza hala w Zawierciu – dodał."

Z kim zagrają w europejskich pucharach?

W nadchodzącej kampanii Ligi Mistrzów drużyna trafiła do grupy C, gdzie jej rywalami będą niemiecki SVG Lueneburg, czeski VK CEZ Karlovarsko oraz hiszpański Guaguas Las Palmas. Celem klubu jest poprawa dotychczasowych rezultatów i walka o najwyższe europejskie trofea. Z kolei podczas zbliżających się Klubowych Mistrzostw Świata polski klub zmierzy się w fazie grupowej w Sosnowcu z tureckim Ziraat Bankkart Ankara, brazylijskim Volei Renata i Foolad Sirdżan Iranian. Turniej ten zgromadzi czołowe ekipy z całego globu, a jego wielka faza finałowa zostanie rozegrana w Częstochowie.

Latem do ekipy z Zawiercia dołączyli nowi, niezwykle utytułowani zawodnicy, tacy jak Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal, Kamil Rychlicki i Michael Wright. Zarząd postawił na potężne wzmocnienie kadry, aby skutecznie rywalizować na kilku bardzo wymagających frontach jednocześnie. Drużynę nadal prowadzi Michał Winiarski, który po trzech sezonach pracy ostatecznie zrezygnował z jednoczesnego trenowania reprezentacji Niemiec. Szkoleniowiec zyskał dzięki temu czas na pełną regenerację i optymalne przygotowanie siatkarzy do arcytrudnych rozgrywek.