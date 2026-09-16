Skandal w "Na Wspólnej". Fani wściekli o nową czołówkę

"Na Wspólnej" króluje w telewizji od ponad 20 lat

Od momentu debiutu w styczniu 2003 roku, produkcja "Na Wspólnej" pozostaje niezachwianym filarem telewizji TVN. Akcja serialu skupia się na grupie przyjaciół z domu dziecka, którzy po latach zamieszkali wspólnie w kamienicy przy tytułowej ulicy w Warszawie. Produkcja umiejętnie przeplata wątki rodzinne, miłosne perypetie i życiowe dramaty z aktualnymi problemami społecznymi.

Ogromna popularność serialu to w dużej mierze zasługa znakomitych aktorów. W obsadzie na przestrzeni lat błyszczeli między innymi Mieczysław Hryniewicz,

Ewa Gawryluk,

Grażyna Wolszczak,

Robert Kudelski,

oraz Anna Guzik.

Telenowela nieprzerwanie cieszy się świetną oglądalnością w swoim paśmie, a widzowie chętnie śledzą losy bohaterów również za pośrednictwem platform streamingowych, takich jak Player czy HBO MAX.

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

Głos Krzysztofa Krawczyka od zawsze otwierał odcinki "Na Wspólnej"

Trudno wyobrazić sobie "Na Wspólnej" bez słynnego motywu muzycznego. Piosenka wykonywana przez Krzysztofa Krawczyka, ze słowami Andrzeja Ignatowskiego i muzyką Krzesimira Dębskiego, zapisała się w historii telewizji jako jedna z najbardziej charakterystycznych czołówek. Melodia witała widzów od pierwszego odcinka. Chociaż po pandemii zdecydowano się na odświeżenie i unowocześnienie aranżacji, wokal legendy polskiej estrady i oryginalny tekst pozostały nietknięte.

Burza wokół nowej czołówki "Na Wspólnej". Widzowie oburzeni

Po śmierci Bożeny Dykiel w lutym 2026 roku, produkcja początkowo wysłała jej bohaterkę na urlop do siostry. W sierpniu tego samego roku wyemitowano odcinek, w którym ostatecznie pożegnano postać Marii Zięby. Wówczas fani zaczęli spekulować o ewentualnych zmianach w czołówce, ale nikt nie spodziewał się tak drastycznego kroku.

Odświeżone intro całkowicie rezygnuje ze słów, stawiając na subtelną, nuconą melodię. Zgodnie z najnowszymi trendami, nazwiska aktorów zapisano małą literą. Zdecydowano się również wyeksponować aktorów, którzy dotychczas częściej pojawiali się na drugim planie. W nowej czołówce brylują m.in. Marta Wierzbicka (Ola), Julia Chatys (Kasia), Joanna Jabłczyńska (Marta) oraz Jak Jakubik (Dex). To jednak nie te zmiany rozzłościły fanów.

Prawdziwą kością niezgody okazało się wyrzucenie z czołówki uwielbianej piosenki Krzysztofa Krawczyka. Widzowie są oburzeni, a stacja TVN konsekwentnie milczy, unikając odpowiedzi na niewygodne pytania w mediach społecznościowych.

- Ta czołówka jest po prostu nijaka. Nie ma w niej mocnych akcentów, jak w poprzednich. Zabrakło też wspólnej grupy na końcu - napisała jedna internautka w komentarzach.

Część internautów pisze wprost o poczuciu oszukania przez stację. Co intrygujące, oficjalne profile TVN i serialu w mediach społecznościowych zdają się być zdominowane przez pozytywne komentarze wychwalające nową oprawę.

Porównanie starej i nowej czołówki można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.