Skandal w "Na Wspólnej". Fani wściekli o nową czołówkę

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"Na Wspólnej" króluje w telewizji od ponad 20 lat
Od momentu debiutu w styczniu 2003 roku, produkcja "Na Wspólnej" pozostaje niezachwianym filarem telewizji TVN. Akcja serialu skupia się na grupie przyjaciół z domu dziecka, którzy po latach zamieszkali wspólnie w kamienicy przy tytułowej ulicy w Warszawie. Produkcja umiejętnie przeplata wątki rodzinne, miłosne perypetie i życiowe dramaty z aktualnymi problemami społecznymi.
Ogromna popularność serialu to w dużej mierze zasługa znakomitych aktorów. W obsadzie na przestrzeni lat błyszczeli między innymi Mieczysław Hryniewicz,
- Ewa Gawryluk,
- Grażyna Wolszczak,
- Robert Kudelski,
- oraz Anna Guzik.
Telenowela nieprzerwanie cieszy się świetną oglądalnością w swoim paśmie, a widzowie chętnie śledzą losy bohaterów również za pośrednictwem platform streamingowych, takich jak Player czy HBO MAX.
Głos Krzysztofa Krawczyka od zawsze otwierał odcinki "Na Wspólnej"
Trudno wyobrazić sobie "Na Wspólnej" bez słynnego motywu muzycznego. Piosenka wykonywana przez Krzysztofa Krawczyka, ze słowami Andrzeja Ignatowskiego i muzyką Krzesimira Dębskiego, zapisała się w historii telewizji jako jedna z najbardziej charakterystycznych czołówek. Melodia witała widzów od pierwszego odcinka. Chociaż po pandemii zdecydowano się na odświeżenie i unowocześnienie aranżacji, wokal legendy polskiej estrady i oryginalny tekst pozostały nietknięte.
Burza wokół nowej czołówki "Na Wspólnej". Widzowie oburzeni
Po śmierci Bożeny Dykiel w lutym 2026 roku, produkcja początkowo wysłała jej bohaterkę na urlop do siostry. W sierpniu tego samego roku wyemitowano odcinek, w którym ostatecznie pożegnano postać Marii Zięby. Wówczas fani zaczęli spekulować o ewentualnych zmianach w czołówce, ale nikt nie spodziewał się tak drastycznego kroku.
Odświeżone intro całkowicie rezygnuje ze słów, stawiając na subtelną, nuconą melodię. Zgodnie z najnowszymi trendami, nazwiska aktorów zapisano małą literą. Zdecydowano się również wyeksponować aktorów, którzy dotychczas częściej pojawiali się na drugim planie. W nowej czołówce brylują m.in. Marta Wierzbicka (Ola), Julia Chatys (Kasia), Joanna Jabłczyńska (Marta) oraz Jak Jakubik (Dex). To jednak nie te zmiany rozzłościły fanów.
Prawdziwą kością niezgody okazało się wyrzucenie z czołówki uwielbianej piosenki Krzysztofa Krawczyka. Widzowie są oburzeni, a stacja TVN konsekwentnie milczy, unikając odpowiedzi na niewygodne pytania w mediach społecznościowych.
- Ta czołówka jest po prostu nijaka. Nie ma w niej mocnych akcentów, jak w poprzednich. Zabrakło też wspólnej grupy na końcu - napisała jedna internautka w komentarzach.
Część internautów pisze wprost o poczuciu oszukania przez stację. Co intrygujące, oficjalne profile TVN i serialu w mediach społecznościowych zdają się być zdominowane przez pozytywne komentarze wychwalające nową oprawę.
Porównanie starej i nowej czołówki można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.