Ida Nowakowska jako Cher w hicie Polsatu. Gąsowski zamarł w fotelu z wrażenia

Ida Nowakowska stanęła przed trudnym wyborem. Postawiła na Cher

W najnowszym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nieco zmieniono reguły programu. Uczestnicy w trakcie doboru artystów do odwzorowania, mogą teraz wylosować opcję "masz wybór". Dzięki niej gwiazda otrzymuje nie jedną, lecz dwie opcje do rozważenia i samodzielnie decyduje, w kogo chce się wcielić.

Przed takim dylematem stanęła niedawno Ida Nowakowska, której maszyna wylosowała dwie absolutne ikony popkultury – Shakirę oraz Cher. Choć tancerka otwarcie przyznawała, że jej serce rwało się do latynoskich, energicznych układów kolumbijskiej piosenkarki, szybko zrozumiała, że to właśnie amerykańska diwa stanowi dla niej o wiele trudniejszy sprawdzian umiejętności wokalnych i aktorskich.

Na scenie jak w prawdziwej burlesce. Ida Nowakowska zachwyciła jurorów

Ostateczny wybór Idy padł na postać Cher, a na tapet wzięła utwór "Welcome to Burlesque". Wyzwanie polegało nie tylko na wiernym oddaniu specyficznej barwy głosu wokalistki, ale również na wykreowaniu na scenie dusznego, kuszącego klimatu rasowego widowiska burleski. Poprzeczka zawieszona była niezwykle wysoko, jednak ostateczny rezultat wprawił wszystkich w osłupienie. Piotr Gąsowski nie krył swojego absolutnego oczarowania tym scenicznym pokazem.

Piotr Gąsowski nie mógł powstrzymać wzruszenia. "Rozłożyło mnie to na łopatki"

To, co zaprezentowała Ida Nowakowska, wywarło kolosalne wrażenie na gremium jurorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Piotra Gąsowskiego. Aktor poczuł tak silne emocje, że zdecydował się na nietypowy gest, by wyrazić swoje najwyższe uznanie dla umiejętności uczestniczki. Jego ocena nie pozostawia złudzeń co do poziomu tego występu.

Byłaś fantastyczna, Ida! To mnie rozłożyło na łopatki, dlatego specjalnie chciałem cię zaskoczyć i nie wstawać po wykonaniu. Teraz za to stoję, klaszczę i się wzruszam. Jesteś fantastyczna, dziękuję bardzo

– komplementował wyraźnie poruszony Gąsowski.

Efekty metamorfozy Idy Nowakowskiej w Cher można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

Najnowszy, trzeci odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zostanie wyemitowany w najbliższy piątek o godzinie 19.55 na antenie telewizji Polsat.

Ida Nowakowska o Halo tu Polsat. Tak szczera nigdy nie była

8