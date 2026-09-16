Nowa kwiatowa kolekcja Pepco, to prawdziwy hit. Dzięki tym dekoracjom tanio odmienisz wnętrze domu

Pepco prezentuje nową kolekcję "Kwiatowa elegancja", która ma za zadanie wprowadzić do wnętrz romantyczny i elegancki styl za pomocą wyrazistych dekoracji.

W ofercie znajdziesz szeroki wybór dodatków domowych, tekstyliów i naczyń, łączących florystyczne wzory z głębokimi barwami i lśniącymi, złotymi detalami.

Odkryj, jak za pomocą zaledwie kilku elementów możesz odmienić swoje mieszkanie i nadać mu zupełnie nowy, przytulny charakter.

Nowa propozycja Pepco to przede wszystkim dodatki do domu. Nie chodzi jednak wyłącznie o drobne ozdoby. W kolekcji znalazły się również tekstylia, naczynia oraz elementy wyposażenia wnętrz. Miłośnikom kwiatowych motywów mogą spodobać się między innymi filiżanki ze spodkami ozdobione florystycznym wzorem (cena 20 zł). W cenie 17 zł dostępny jest także kubek na stopce.

Złote dodatki robią różnicę

Kolekcja nie ogranicza się do delikatnych, pastelowych dekoracji. Pepco postawiło na wyraźne kolory i złote akcenty. W ofercie znalazła się między innymi dekoracyjna złota taca z kwiatowymi zdobieniami (cena 40 zł), złoty ażurowy bieżnik (w cenie 20 zł) oraz stolik boczny z blatem w kwiaty i złotym wykończeniem (cena 100 zł). Ciekawym dodatkiem do jadalni może być szklana patera na złotej podstawie (jej cena to 30 zł). Jest też słoik ze szklanego tworzywa z drewnianą pokrywką i ozdobnym elementem.

Nie tylko stół. Są też dodatki do salonu i sypialni

Na tym jednak nie koniec. Wśród propozycji znalazły się poduszki dekoracyjne, w tym model z motywem lilii (za 30 zł) oraz okrągła poduszka w kwiaty na ciemnym tle, jej cena to 25 zł. Do tego dochodzą firany z florystycznym wzorem w cenie 60 zł, dywan w duże kwiaty w tej samej cenie oraz pościel w ciemne kwiaty, która można kupić za 45 zł. Jeśli ktoś lubi dekoracje, które od razu przyciągają wzrok, może zwrócić uwagę na ceramiczny wazon ze strukturalnymi kwiatami (jego cena to 50 zł), doniczkę z przestrzennymi zdobieniami, która kosztuje 25 zł albo lustro ścienne w złotej ramie, za które zapłacimy 80 zł.

Te dodatki wprowadzą do wnętrza przytulną atmosferę

Kwiatowa kolekcja obejmuje również produkty, które mają budować nastrój. W ofercie pojawiły się świece zapachowe oraz dyfuzor o zapachu peonii. Są między innymi warianty Dark Orchid & Patchouli oraz Sweet Peony. Dzięki takim dodatkom można niewielkim kosztem (ceny rozpoczynają się od 15 złotych) zmienić charakter pomieszczenia. Czasem wystarczy nowa poduszka, świeca i wazon, żeby wnętrze nabrało zupełnie innego wyglądu.

Nowa kolekcja jest propozycją dla tych, którzy lubią dekoracyjne wnętrza i nie boją się wyrazistych florystycznych akcentów. Kwiaty, ciemniejsze barwy i złote detale można zestawiać ze sobą albo wykorzystać pojedynczo. Nie trzeba więc robić generalnego remontu. Czasem kilka dobrze dobranych dodatków wystarczy, by mieszkanie dostało drugie życie.

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