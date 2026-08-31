Będzie trzecia "Lalka". Tylko nie pomylcie seansów, bo ma być "ultrabrutalnie"

Jesień 2026 stoi pod znakiem "Lalkenheimera", na nasze ekrany trafią bowiem aż dwie adaptacje kultowej książki Bolesława Prusa - filmowa oraz serialowa od Netflixa. Dystrybutor horroru "Lalka" (ang. "Dolly") postanowił zatem pośmieszkować i datę premiery swojego "pociesznego" filmu wyznaczył na dokładnie ten sam dzień, w którym do kin trafi "Lalka" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach Wokulskiego i Łęckiej. Jednakże w tym przypadku zamiast adaptacji lektury szkolnej widzowie ujrzą hołd dla "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną".

Tomasz Schuchardt o "Domu Dobrym" i "Lalce"

Trzecia "Lalka" bez Łęckiej i Wokulskiego, za to z hektolitrami krwi

Główna bohaterką filmu jest młoda kobieta imieniem Macy, która udaje się ze swoim chłopakiem na leśną wędrówkę, gdzie wspólnie dokonują niepokojącego odkrycia. Spotykają bowiem kobietę z maską lalki na twarzy i... łopatą w ręku. Macy zostaje ogłoszona i porwana, a następnie budzi się w upiornym domku w środku lasu, pełnym jeszcze bardziej upiornych lalek. Wówczas zaczyna się jej koszmar - gospodyni tego zacnego przybytku ubzdurała sobie bowiem, że to Macy będzie teraz jej ulubioną lalką (wszystkie fanki "Słodkich kłamstewek" z pewnością szeroko się teraz uśmiechają). Polski dystrybutor zapowiada:

Nakręcony na taśmie analogowej horror "Lalka" to przerażający, ultrabrutalny i krwawy hołd dla amerykańskiego horroru lat siedemdziesiątych – z "Teksańską masakrą piłą mechaniczną" na czele. Może nie ma tu Łęckiej i Wokulskiego, ale i tak jest zajebiście. [za: Kino Nowe Horyzonty]

"Lalka" razy trzy - daty premier

Obie filmowe "Lalki" - zarówno horror, jak i adaptacja powieści Prusa - trafią do kin 30 września. Serialową wersję Netflix pokaże zaś już 16 września.

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