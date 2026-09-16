Anna Lewandowska znów w swoim żywiole! Wróciła do Hiszpanii i się zaczęło

Bartosz Olszewski
KH
2026-09-16 14:41

Harmonogram Anny Lewandowskiej pęka w szwach od różnego rodzaju wyjazdów i zawodowych aktywności. Jeszcze niedawno błyszczała w Nowym Jorku podczas Tygodnia Mody, a teraz jest już z powrotem w swojej ukochanej Hiszpanii! Trenerka zamieściła w sieci wymowne kadry z Katalonii, które potwierdzają tylko, że właśnie tam czuje się jak ryba w wodzie.

Anna Lewandowska robiąca „dzióbek” w samochodzie. O jej powrocie do Hiszpanii przeczytasz na Eska.
Autor: Anna Lewandowska/ Instagram Anna Lewandowska

Jeszcze parę dni temu Anna Lewandowska uświetniała swoją obecnością nowojorski Tydzień Mody, gdzie wspierała projektantkę Magdę Butrym podczas jej pierwszego pokazu. Znana z bycia jedną z naczelnych ikon stylu Polka brylowała wśród międzynarodowych gwiazd, a o jej udziale w tym prestiżowym wydarzeniu pisały liczne portale. Nawet tak wielkie i luksusowe święto mody nie zatrzymało jej jednak za oceanem na dłużej.

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Anna Lewandowska
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Anna Lewandowska znowu w Barcelonie. Żona Roberta pokazała zdjęcia

Gwiazda fitnessu błyskawicznie przemieściła się do Barcelony, czym pochwaliła się swoim licznym instagramowym followersom. Na jednym ze zdjęć zaprezentowała przytulny salon w swoim opuszczonym niedawno katalońskim gniazdku, dodając krótki, ale treściwy dopisek: „Home sweet home”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Nie ma jak w domu”. Uradowana trenerka od razu po przyjeździe zorganizowała spotkanie z zaprzyjaźnionymi w Hiszpanii kobietami, w tym z Mikky Kiemeney, czyli partnerką Frenkiego de Jonga.

Decyzja o przenosinach do słonecznej Katalonii w 2022 roku okazała się dla słynnej pary prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Mimo że piłkarskie obowiązki Roberta wymusiły ostatnio wymagającą przeprowadzkę do Chicago, jego żona nie kryje swojego ogromnego sentymentu do Barcelony. To właśnie w tym mieście otworzyła własne studio fitness i stworzyła paczkę zaufanych znajomych. Teraz korzysta z pobytu w stolicy Katalonii i właściwie nie opuszcza Edan Studio, spędzając tam świetny czas. Najnowsze relacje w social mediach ponownie udowadniają, że Lewandowska w hiszpańskim klimacie odnajduje się wprost znakomicie!

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Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej znajdziesz w naszej galerii, a poniżej zobaczysz, jak prezentowała się podczas New York Fashion Week.

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Pytanie 1 z 18
Na początek banał. Żona Roberta Lewandowskiego ma na imię:

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