Namocz ręcznik i połóż na brudnej szybie piekarnika. Rozpuści stare zacieki z tłuszczu bez żadnego szorowania

Uporczywe zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika to przeszłość! Poznaj domowy sposób, który skutecznie czyści bez szorowania.

Prosta mieszanka bez wysiłku rozpuści zaschnięty brud, przywracając szybie nieskazitelny blask.

Dodatkowo, odkryj ukryty przycisk do demontażu szyby. Sprawdź, jak łatwo i szybko wyczyścić piekarnik do perfekcji!

Czyszczenie szyby w piekarniku to konieczność. Jak usunąć stare zacieki z tłuszczu bez szorowania?

Regularne czyszczenie piekarnika jest kluczowe dla zachowania wysokiej jakości przygotowywanych potraw. Zignorowanie tego obowiązku sprawi, że we wnętrzu urządzenia nagromadzą się przypalony tłuszcz oraz resztki jedzenia, a wtedy doprowadzenie sprzętu do porządku stanie się niezwykle uciążliwe. Choć nowoczesne piekarniki często posiadają opcje samoczyszczenia, takie jak pyroliza, czyszczenie parowe czy specjalne powłoki, rzadko kiedy radzą sobie one idealnie z zaschniętym brudem. Najbardziej widoczne zabrudzenia osadzają się na szybie, a uporczywe plamy z tłuszczu skłaniają wielu do użycia agresywnej chemii. Zamiast inwestować w drogie preparaty, warto zastosować sprawdzoną, domową metodę czyszczenia szyby w piekarniku.

Jak wyczyścić szybę w piekarniku domowym sposobem? Użyj octu i płynu do naczyń

Skuteczną bronią w walce z przypalonym tłuszczem na szybie piekarnika okazuje się mieszanka octu i płynu do naczyń. Płyn znakomicie radzi sobie z rozkładaniem tłuszczu, podczas gdy ocet, dzięki swoim kwasowym właściwościom, zmiękcza i rozpuszcza zaschnięte osady. Wystarczy przygotować roztwór: do jednego litra ciepłej wody wlać dwie szklanki octu i dodać łyżkę płynu do naczyń. W przygotowanej miksturze należy namoczyć kilka warstw papierowego ręcznika, a następnie rozłożyć go równomiernie na brudnej szybie. Po odczekaniu godziny wystarczy przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Uciążliwe zacieki powinny dać się z łatwością usunąć.

Quiz dla dorosłych. Czy Twoja mama byłaby z Ciebie dumna? Test z wiedzy o sprzątaniu domu Pytanie 1 z 10 Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika? Użycie ostrej gąbki i silnego detergentu Włączenie funkcji samoczyszczenia piekarnika Pasta z sody oczyszczonej i wody pozostawiona na noc Następne pytanie

Ukryty przycisk w drzwiczkach piekarnika ułatwia demontaż i mycie szyb

Gdy czyszczenie samych drzwiczek piekarnika sprawia trudność, warto poszukać specjalnego przycisku umieszczonego z boku. Znajduje się on w większości współczesnych modeli i umożliwia łatwy demontaż szyby. Zamiast męczyć się, wsuwając ściereczkę między szyby, można po prostu zdjąć wewnętrzną taflę szkła i dokładnie ją umyć. Proces demontażu jest prosty: należy odchylić zaczepy u podstawy drzwiczek, usunąć górną listwę i ostrożnie wyjąć szybę.