Namocz ręcznik i połóż na brudnej szybie piekarnika. Rozpuści stare zacieki z tłuszczu bez żadnego szorowania

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-16 14:17

Na szybie piekarnika błyskawicznie pojawiają się uciążliwe zacieki z tłuszczu. Wysoka temperatura sprawia, że mocno przywierają one do szkła. Aby zachować urządzenie w dobrym stanie, należy regularnie czyścić szybę. Jeśli usunięcie brudu stwarza problemy, warto sięgnąć po niezawodny domowy sposób. Wystarczy namoczyć ręcznik i ułożyć go na zabrudzonej powierzchni, by stare ślady tłuszczu zniknęły bez szorowania.

Kobieta w żółtych rękawiczkach myje szybę otwartego piekarnika ściereczką. O sposobach na czystość przeczytasz na Eska.
Autor: Zoff/ Shutterstock
  • Uporczywe zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika to przeszłość! Poznaj domowy sposób, który skutecznie czyści bez szorowania.
  • Prosta mieszanka bez wysiłku rozpuści zaschnięty brud, przywracając szybie nieskazitelny blask.
  • Dodatkowo, odkryj ukryty przycisk do demontażu szyby. Sprawdź, jak łatwo i szybko wyczyścić piekarnik do perfekcji!

Czyszczenie szyby w piekarniku to konieczność. Jak usunąć stare zacieki z tłuszczu bez szorowania?

Regularne czyszczenie piekarnika jest kluczowe dla zachowania wysokiej jakości przygotowywanych potraw. Zignorowanie tego obowiązku sprawi, że we wnętrzu urządzenia nagromadzą się przypalony tłuszcz oraz resztki jedzenia, a wtedy doprowadzenie sprzętu do porządku stanie się niezwykle uciążliwe. Choć nowoczesne piekarniki często posiadają opcje samoczyszczenia, takie jak pyroliza, czyszczenie parowe czy specjalne powłoki, rzadko kiedy radzą sobie one idealnie z zaschniętym brudem. Najbardziej widoczne zabrudzenia osadzają się na szybie, a uporczywe plamy z tłuszczu skłaniają wielu do użycia agresywnej chemii. Zamiast inwestować w drogie preparaty, warto zastosować sprawdzoną, domową metodę czyszczenia szyby w piekarniku.

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Jak wyczyścić szybę w piekarniku domowym sposobem? Użyj octu i płynu do naczyń

Skuteczną bronią w walce z przypalonym tłuszczem na szybie piekarnika okazuje się mieszanka octu i płynu do naczyń. Płyn znakomicie radzi sobie z rozkładaniem tłuszczu, podczas gdy ocet, dzięki swoim kwasowym właściwościom, zmiękcza i rozpuszcza zaschnięte osady. Wystarczy przygotować roztwór: do jednego litra ciepłej wody wlać dwie szklanki octu i dodać łyżkę płynu do naczyń. W przygotowanej miksturze należy namoczyć kilka warstw papierowego ręcznika, a następnie rozłożyć go równomiernie na brudnej szybie. Po odczekaniu godziny wystarczy przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Uciążliwe zacieki powinny dać się z łatwością usunąć.

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Co jest najlepszym sposobem na usunięcie zaschniętego tłuszczu z piekarnika?

Ukryty przycisk w drzwiczkach piekarnika ułatwia demontaż i mycie szyb

Gdy czyszczenie samych drzwiczek piekarnika sprawia trudność, warto poszukać specjalnego przycisku umieszczonego z boku. Znajduje się on w większości współczesnych modeli i umożliwia łatwy demontaż szyby. Zamiast męczyć się, wsuwając ściereczkę między szyby, można po prostu zdjąć wewnętrzną taflę szkła i dokładnie ją umyć. Proces demontażu jest prosty: należy odchylić zaczepy u podstawy drzwiczek, usunąć górną listwę i ostrożnie wyjąć szybę.

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