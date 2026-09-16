Kaeyra wydała nową piosenkę. To nią potwierdziła rozstanie z Zalewskim?

Nadchodząca EP-ka Kaeyry to intymna i niezwykle autentyczna opowieść o trudach rozstania. To uniwersalny zapis doświadczeń, z którym z pewnością utożsami się każdy słuchacz, kto choć raz musiał leczyć złamane serce, szukając ukojenia w muzyce. Kaeyra w swojej twórczości nie boi się mierzyć z trudnymi emocjami, co czyni jej nadchodzące wydawnictwo jeszcze bardziej poruszającym.

Kaeyra - nowa piosenka

Premierowy singiel "na moje nieszczęście" stanowi dynamiczne otwarcie tego nowego etapu. Utwór charakteryzuje się dużą dawką energii, a w warstwie tekstowej i muzycznej przynosi potężny ładunek emocji oraz frustracji, które tak często towarzyszą nam po zakończeniu trudnej relacji. To dynamiczna, nietuzinkowa propozycja, która ma wszelkie argumenty, by szybko podbić serca szerokiego grona odbiorców i na dłużej zagościć na radiowych playlistach.

Singiel "na moje nieszczęście" jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, stanowiąc porywający wstęp do minialbumu, który ujrzy światło dzienne w niedługim czasie.

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Kim jest Kaeyra?

Kaeyra to utalentowana amerykańsko-polska wokalistka, której twórczość osadzona jest w nowoczesnym popie, z wyraźnymi wpływami brzmień R&B i soulu. Szerszą rozpoznawalność zdobyła dzięki udziałowi w prestiżowym programie "American Idol" w 2023 roku, gdzie dotarła do TOP 20, prezentując swój wyjątkowy głos i charyzmę.

W Polsce jej kariera nabrała zawrotnego tempa w 2024 roku za sprawą singla "Sour", który błyskawicznie podbił listy przebojów, docierając do drugiego miejsca na oficjalnej liście Airplay i stając się jednym z najpopularniejszych radiowych hitów roku. Teraz, z nowym, polskojęzycznym projektem, Kaeyra udowadnia swoją wszechstronność i gotowość do podbicia serc polskiej publiczności na zupełnie nowym poziomie. Premiera singla "na moje nieszczęście" to dopiero początek – z niecierpliwością czekamy na cały minialbum!