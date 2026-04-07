Lady Gaga odwołała koncert przez chorobę w ostatniej chwili. "Mój stan się pogorszył"

Lady Gaga odwołała koncert

Lady Gaga przekazała fanom złe informacje. W niedzielę, 6 kwietnia 2026 ikona muzyki pop miała zagrać koncert w Montrealu. Miało to być jej trzecie show w tym kanadyjskim mieście w ramach trasy koncertowej The Mayhem Ball. Fani od samego rana zbierali się pod areną, czekając na wejście do obiektu i zobaczenie idolki. Niestety ich marzenie się nie spełniło. Kilka godzin przed rozpoczęciem widowiska na Instagramie artystki pojawił się niepokojący komunikat. Lady Gaga poinformowała, że z powodów zdrowotnych nie jest w stanie wystąpić i jest zmuszona odwołać koncert. Przeprosiła fanów i wyjaśniła, dlaczego dokładnie nie mogła dla nich zaśpiewać. Lekarz dał jej ostrzeżenie.

"Jestem absolutnie załamana"

Lady Gaga poinformowała w komunikacie, że powodem odwołania koncertu była infekcja dróg oddechowych.

Bardzo mi przykro, że muszę poinformować, że nie jestem w stanie dziś wystąpić i muszę odwołać koncert. Od kilku dni zmagam się z infekcją dróg oddechowych i robię wszystko, co mogę, żeby odpocząć i dojść do siebie, ale mój stan się pogorszył. Mój lekarz stanowczo odradził mi dzisiejszy występ, a szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym była w stanie dać wam dziś występ na poziomie, na jaki zasługujecie. Wiem, jak ogromnie rozczarowujące to jest, i naprawdę nie mogę czuć się gorzej z powodu tego, że was zawiodłam. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy planowali tu być i mnie wspierać. Bycie w Montrealu i występowanie dla was w czwartek i piątek było magiczne i miało dla mnie ogromne znaczenie. Do wszystkich, którzy mieli przyjść dziś wieczorem: jestem absolutnie załamana i bardzo przepraszam.