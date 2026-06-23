Polska projektantka stworzyła kreację dla Lady Gagi. Odrzuciła ją w ostatniej chwili!

Katarzyna Konieczka o (nieudanej) współpracy z Lady Gagą

Katarzyna Konieczka to jedna z tych polskich projektantek mody, która może pochwalić się sukcesami za granicą. Niedawno w programie "halo tu Polsat" odbyła się emisja specjalnego reportażu z jej pracowni. W materiale mogliśmy dowiedzieć się więcej o jej pracy, a także zobaczyć przykładowe projekty. Jeden z nich miała założyć Lady Gaga! Konieczka pokazała widzom kreację, która poleciała nawet do Stanów Zjednoczonych, ale została odrzucona, ponieważ w ostatniej chwili gwiazda zmieniła koncepcję teledysku.

Kontaktowaliśmy się ze stylistami. Rozmawialiśmy, że ten kolor będzie dominujący w teledysku. On rzeczywiście pojechał do Stanów, ale Lady Gaga, jak prawdziwa gwiazda, w ostatniej chwili zmieniła kolor na czarny - opowiadała w programie Polsatu Ewelina Konieczka-Robakowska, siostra i menedżerka Katarzyny.

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O jaki teledysk chodzi?

Fani Lady Gagi zastanawiają się, o jaki teledysk Lady Gagi może chodzić. Projektantka mody nie powiedziała, o który klip dokładnie chodzi, ale polscy słuchacze artystki podejrzewają, że prawdopodobnie to "Abracadabra". To jeden z ostatnich klipów Gagi, a dodatkowo pojawiły się w nim stroje w podobnej estetyce.

Kim jest Katarzyna Konieczka?

Katarzyna Konieczka to uznana na świecie polska projektantka mody i kostiumografka, absolwentka MSKPU. Słynie z tworzenia awangardowych, mrocznych i niezwykle oryginalnych dzieł o charakterze rzeźbiarskim, łączących motywy makabry, futuryzmu i baśniowości. Jej styl doceniła stacja CNN, uznając ją za jedną z najbardziej obiecujących projektantek przyszłości. Projektuje spektakularne kostiumy sceniczne dla globalnych gwiazd, takich jak Madonna, Lady Gaga czy Marilyn Manson. Stworzyła też stroje na Eurowizję dla Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej.