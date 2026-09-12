Marcin Maciejczak zupełnie jak Kora? W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystąpił w kusej mini. Tylko spójrzcie na jego nogi

Marcin Maciejczak jako Kora. Wyszedł na scenę w mini z pewnością siebie godną gwiazdy

Show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystartował 4 września. W drugim odcinku jeden z uczestników narobił zamieszania. Mowa o zaledwie 20-letnim Marcinie Maciejczaku. Wystarczyło, że młody wokalista wszedł na scenię z pewnością siebie godną legendy, w czarnym wdzianku i na wysokich obcasach wykonując hit Kory. Dał z siebie wszystko i świetnie się przygotował, więc efekt był zachwycający.

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A planety szaleją, szaleją. Jak wrażenia? - napisał w sieci i opublikował kilka zdjęć w przebraniu.

Marcin wygrał zmagania, a nagrodę w postaci 15 tysięcy zł przekazał na rzecz Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

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Posypały się komentarze. Jak zareagowali fani "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Nowa edycja show dopiero wystartowała, a już widać, kto wysuwa się na prowadzenie i zaczyna być faworytem widzów. Po występie Maciejczaka (widzowie znają go z "The Voice Kids") w roli Kory w sieci posypały się komentarze. Większość komentujących chwaliła młodego wykonawcę i była zachwycona jego interpretacją Kory.

"Najlepszy, wyszedł i pozamiatał. Marcin nie idzie na łatwiznę", "Genialne! Najlepszy w tym programie", "W ogóle nie miałem poczucia, że śpiewa mężczyzna! To była Kora!", "Mój faworyt tej edycji. Bardzo zdolny chłopak", "Pozamiatał scenę swoim występem. Brawo Marcin Maciejczak, jesteś najlepszy", "Kora wiecznie żywa. Brawo, gratuluję występu", "Marcin miał bardzo trudne zadanie, bo był pierwszym mężczyzną, który wykonywał Korę w programie, ogólnie poradził sobie bardzo dobrze, idealnie odwzorował tę drapieżność, jaką miała Kora. Momentami był bardzo blisko głosu Kory i ogólnie wyszedł świetny występ" - ocenili internauci na instagramowym profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

A co wy myślicie?

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