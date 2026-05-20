Szybka kartkówka z matematyki. Obliczysz, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=? Na podanie prawidłowej odpowiedzi masz 20 sekund

Justyna Klorek
2026-05-20 15:00

Matematyczne łamigłówki to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, ale również doskonała forma treningu dla naszego mózgu. Podobnie jak mięśnie potrzebują regularnej aktywności fizycznej, tak także umysł wymaga systematycznego wysiłku, aby zachować sprawność i dobrą kondycję przez długie lata. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie w mniej niż 20 sekund poprawnie obliczyć, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=?

Autor: Freepik.com
  Matematyczne łamigłówki to doskonały trening dla mózgu, kluczowy dla utrzymania koncentracji i sprawności umysłowej na lata.
  • Sprawdź swoją inteligencję, próbując rozwiązać intrygujące równanie 84:7×3!+0:14+11=? w zaledwie 20 sekund.
  • Odkryj, czy twój umysł jest w szczytowej formie i poznaj klucz do prawidłowego wyniku, zanim czas minie.

Nasz mózg jest niesamowicie złożonym organem, odpowiedzialnym za wszystkie funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację, logiczne myślenie, kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów. Bez regularnej stymulacji, jego wydajność może spadać, co może prowadzić do trudności w zapamiętywaniu, spowolnienia procesów myślowych, a w dłuższej perspektywie nawet zwiększać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Angażowanie mózgu w nowe, wymagające zadania jest kluczowe dla utrzymania jego plastyczności - zdolności do tworzenia nowych połączeń nerwowych i adaptacji. Dlatego warto każdego dnia poświęcać krótką chwilę na jego gimnastykę.

Obliczysz w mniej niż 20 sekund, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=?

Rozwiązywanie zagadek liczbowych, logicznych zadań czy różnych matematycznych wyzwań może skutecznie pobudzać pracę mózgu i wspierać jego codzienne funkcjonowanie. Nie musisz wcale być matematycznym geniuszem i sięgać po skomplikowane równania, nawet proste działania znakomicie sprawdzą się do codziennej stymulacji umysłu. Wiecie już, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 84:7×3!+0:14+11=? - rozwiązanie krok po kroku

Należy pamiętać, iż matematyczne działania wykonujemy zawsze w odpowiedniej kolejności. W tym przypadku rozpoczynamy od silni, następnie przechodzimy do dzielenia i mnożenia (w kolejności zapisu od lewej do prawej), a na końcu wykonujemy dodawanie.

1. Rozpoczynamy od obliczenia silni:

3! = 3 × 2 × 1 = 6

Podstawiamy:

84 : 7 × 6 + 0 : 14 + 11

2. Teraz wykonujemy dzielenie i mnożenie w kolejności zapisu od lewej do prawej:

84 : 7 = 12

Mamy:

12 × 6 + 0 : 14 + 11

12 × 6 = 72

Mamy:

72 + 0 : 14 + 11

3. Teraz wykonujemy dzielenie:

0 : 14 = 0

Mamy:

72 + 0 + 11

4. Następnie przechodzimy do dodawania:

72 + 11 = 83

Poprawny wynik: 84:7×3!+0:14+11=83 

Czy udało wam się podać poprawną odpowiedź w mniej niż 20 sekund? Jeśli tak, należą wam się gratulacje! 

