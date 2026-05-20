Szybka kartkówka z matematyki. Obliczysz, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=? Na podanie prawidłowej odpowiedzi masz 20 sekund

Matematyczne łamigłówki to doskonały trening dla mózgu, kluczowy dla utrzymania koncentracji i sprawności umysłowej na lata.

Sprawdź swoją inteligencję, próbując rozwiązać intrygujące równanie 84:7×3!+0:14+11=? w zaledwie 20 sekund.

Odkryj, czy twój umysł jest w szczytowej formie i poznaj klucz do prawidłowego wyniku, zanim czas minie.

Nasz mózg jest niesamowicie złożonym organem, odpowiedzialnym za wszystkie funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację, logiczne myślenie, kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów. Bez regularnej stymulacji, jego wydajność może spadać, co może prowadzić do trudności w zapamiętywaniu, spowolnienia procesów myślowych, a w dłuższej perspektywie nawet zwiększać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Angażowanie mózgu w nowe, wymagające zadania jest kluczowe dla utrzymania jego plastyczności - zdolności do tworzenia nowych połączeń nerwowych i adaptacji. Dlatego warto każdego dnia poświęcać krótką chwilę na jego gimnastykę.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Obliczysz w mniej niż 20 sekund, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=?

Rozwiązywanie zagadek liczbowych, logicznych zadań czy różnych matematycznych wyzwań może skutecznie pobudzać pracę mózgu i wspierać jego codzienne funkcjonowanie. Nie musisz wcale być matematycznym geniuszem i sięgać po skomplikowane równania, nawet proste działania znakomicie sprawdzą się do codziennej stymulacji umysłu. Wiecie już, ile to jest 84:7×3!+0:14+11=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 84:7×3!+0:14+11=? - rozwiązanie krok po kroku

Należy pamiętać, iż matematyczne działania wykonujemy zawsze w odpowiedniej kolejności. W tym przypadku rozpoczynamy od silni, następnie przechodzimy do dzielenia i mnożenia (w kolejności zapisu od lewej do prawej), a na końcu wykonujemy dodawanie.

1. Rozpoczynamy od obliczenia silni:

3! = 3 × 2 × 1 = 6

Podstawiamy:

84 : 7 × 6 + 0 : 14 + 11

2. Teraz wykonujemy dzielenie i mnożenie w kolejności zapisu od lewej do prawej:

84 : 7 = 12

Mamy:

12 × 6 + 0 : 14 + 11

12 × 6 = 72

Mamy:

72 + 0 : 14 + 11

3. Teraz wykonujemy dzielenie:

0 : 14 = 0

Mamy:

72 + 0 + 11

4. Następnie przechodzimy do dodawania:

72 + 11 = 83

Poprawny wynik: 84:7×3!+0:14+11=83

Czy udało wam się podać poprawną odpowiedź w mniej niż 20 sekund? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!