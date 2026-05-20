Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2027? [SONDA]

Kto z Polski na Eurowizję 2027?

Eurowizja 2027 będzie dla reprezentanta Polski wyzwaniem. Ostatni rok pokazał jednak, że da się sprostać dużym oczekiwaniom. Po Eurowizji 2025 wydawało się, że trudno będzie znaleźć artystę, który wykona tak dobrą pracę jak Justyna Steczkowska. Okazało się jednak, że Alicja Szemplińska nie tylko dała dobry występ, ale zajęła lepsze miejsce od poprzedniczki. Fani liczą na trzeci z rzędu sukces w 2027 roku. Kto powinien zostać kolejnym reprezentantem naszego kraju? Po finale Eurowizji 2026 fani konkursu błyskawicznie zaczęli dzielić się swoimi propozycjami na kolejną edycję. Przejrzeliśmy komentarze i wybraliśmy nazwiska, które wydają się realistyczne.

ZOBACZ TAKŻE: Jak Bułgaria da radę zorganizować Eurowizję 2027? To dla nich ogromne wyzwanie finansowe

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Wybieramy najlepszego kandydata na Eurowizję

W komentarzach w mediach społecznościowych pojawia się wiele głosów na temat tego, kogo Polska powinna wysłać na Eurowizję 2027. Niektórzy uważają, że tropem Alicji Szemplińskiej powinniśmy postawić znowu na kogoś z bardzo dobrym głosem. Inni uważają, że jednak nie tylko talent się liczy i choć miejsce w 2026 roku było lepsze, to w 2025 Polacy chętniej śledzili poczynania reprezentantki. Może więc powinniśmy postawić na gwiazdę tak dużą jak Justyna Steczkowska. Po wygranej "Bangarangi" w trendach może być też muzyka pop, a więc może czas na nowe "Solo"? Spośród poniższych artystów wybierz opcję, która najbardziej do ciebie przemawia.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms

Eurowizja 2027 - kiedy i gdzie?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku. Dokładne daty nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że wydarzenie odbędzie się w Bułgarii. Organizatorem imprezy będzie bułgarski nadawca publiczny BNT, który przygotuje event we współpracy z Europejską Unią Nadawców. Chęć goszczenia Eurowizji wyraziły miasta Sofia, Warna, Burgas i Płowdiw.