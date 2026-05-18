Są takie melodie, które natychmiast przenoszą nas w czasie, i takie gwiazdy, które wydają się być z nami od zawsze. Kylie Minogue bez wątpienia należy do tego grona. Jej hity były ścieżką dźwiękową dla niejednej imprezy, pierwszego pocałunku czy wakacyjnej przygody. Ale czy za błyszczącymi strojami i chwytliwymi refrenami kryje się historia, której zupełnie się nie spodziewasz? Już wkrótce przekonasz się o tym na własne oczy.

Netflix przygotował prawdziwą gratkę dla wszystkich fanów popkultury. Mowa o trzyczęściowym serialu dokumentalnym „Kylie”, który pozwoli nam zajrzeć za kulisy życia jednej z największych ikon muzyki. Zaznacz w kalendarzu datę 20 maja 2026 roku, bo właśnie wtedy produkcja pojawi się na platformie i z pewnością narobi sporo zamieszania.

Myślisz, że znasz jej wszystkie piosenki? Prawdziwa historia dopiero się zaczyna

Ten serial to nie jest kolejna laurka. To bezkompromisowa podróż przez dekady kariery, która była pełna spektakularnych sukcesów, ale też bolesnych upadków i osobistych dramatów. Twórcy, na czele z reżyserem Michaelem Harte, obiecują opowieść o dziewczynie z australijskiej opery mydlanej, która szturmem zdobyła światowe listy przebojów i sprzedała ponad 80 milionów płyt, na zawsze zmieniając oblicze muzyki pop.

Co najważniejsze, to sama Kylie Minogue otwiera przed nami swoje prywatne archiwa. Przygotuj się na masę niepublikowanych wcześniej domowych nagrań, osobistych fotografii i szczerych wywiadów, w których artystka opowiada o kulisach sławy, radzeniu sobie z presją mediów, bolesnych stratach i walce z chorobą. To intymny portret kobiety, która mimo przeciwności losu zawsze potrafiła podnieść się z klasą i siłą, inspirując miliony ludzi na całym świecie.

Nie tylko Kylie. Kogo jeszcze usłyszymy w tej niezwykłej opowieści?

Dokument nie byłby kompletny bez głosów ludzi, którzy towarzyszyli jej na różnych etapach tej szalonej drogi. W serialu zobaczymy i usłyszymy jej siostrę, Dannii Minogue, która jak nikt inny znała realia dorastania w blasku fleszy. Pojawi się też Jason Donovan, z którym tworzyła jeden z najgorętszych duetów lat 80., zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym.

Twórcy zaprosili do rozmowy również takie postacie jak legendarny producent Pete Waterman, odpowiedzialny za jej pierwsze hity, a nawet… Nick Cave. Ich współpraca przy balladzie „Where the Wild Roses Grow” była jednym z najbardziej zaskakujących i fascynujących momentów w historii muzyki, a teraz poznamy kulisy tego niezwykłego spotkania dwóch artystycznych światów. Taka obsada gwarantuje, że spojrzymy na karierę Kylie z wielu, często nieoczywistych, perspektyw.

Czy to idealny wybór na wieczorny seans?

Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko prostej biografii, „Kylie” jest pozycją obowiązkową. To opowieść o determinacji, rewolucjonizowaniu swojego wizerunku i muzyki na przekór wszystkim trendom. To także historia o sile, która pozwala przetrwać najcięższe burze, nie tracąc przy tym siebie. Serial pokazuje, jak z idolki nastolatek stała się szanowaną artystką i ikoną społeczności LGBT+.

Niezależnie od tego, czy dorastałeś przy dźwiękach „I Should Be So Lucky”, czy zakochałeś się w jej muzyce dzięki „Can't Get You Out of My Head”, ten dokument pozwoli Ci odkryć ją na nowo. To idealna propozycja na wieczór, która dostarczy wzruszeń, emocji i potężnej dawki inspiracji. Koniecznie wypatruj zwiastuna i przygotuj się na spotkanie z prawdziwą legendą.

Zobacz przedsmak intymnego portretu legendy: Oficjalny zwiastun serialu „Kylie”