Roksana Węgiel szczerze o finansach w małżeństwie. Zdradziła, co z intercyzą!

Spis treści
Historia związku Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Od zaręczyn do ukrywanego ślubu
Relacja młodziutkiej Roksany Węgiel i jej partnera od początku wywoływała żywe dyskusje. Ogłoszenie związku wywołało falę komentarzy internautów, których zaskoczyła różnica wieku, a następnie szybkie oświadczyny i zawarcie małżeństwa przez 19-letnią gwiazdę. Węgiel ignorowała jednak krytykę, powtarzając, że to właśnie u boku Kevina odnalazła prawdziwe szczęście. Mężczyzna oświadczył się artystce w maju 2023 roku, po czym w mediach zaczęły krążyć nieoficjalne doniesienia o ich potajemnym ślubie cywilnym, które ostatecznie znalazły potwierdzenie w rzeczywistości.
Na początku 2024 roku prasa zauważyła, że artystka oficjalnie używa dwuczłonowego nazwiska Węgiel-Mglej. Obserwatorzy natychmiast wywnioskowali, że para złożyła podpisy w urzędzie stanu cywilnego. Przez długi czas piosenkarka nie odnosiła się do tych rewelacji. Ucięła wszelkie domysły dopiero w momencie, gdy podczas publicznego wystąpienia wprost nazwała partnera swoim mężem.
Zobacz także: Roksana Węgiel z mężem zameldowali się w kościele. Mini skradła show!
Roksana Węgiel wzięła ślub kościelny. Uroczystość w rodzinnych stronach
Zakochani najbardziej wyczekiwali jednak ceremonii wyznaniowej. Sakramentalne "tak" wypowiedzieli 25 sierpnia 2024 roku w kościele pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w podkarpackiej Dydni, skąd pochodzi piosenkarka. Szczegóły wydarzenia trzymano w ścisłym sekrecie. Zaproszeni goście poznali docelowy adres kościoła zaledwie na chwilę przed startem mszy. Pannę młodą, ubraną w zjawiskową suknię z koronki, do ołtarza poprowadził ojciec, a po zakończeniu oficjalnej części odbyło się huczne przyjęcie w malowniczej winnicy.
Pomimo początkowych zawirowań wokół ich relacji, dzisiaj wokalistka i jej wybranek uchodzą za wyjątkowo zgrany duet. Małżonkowie chętnie dzielą się w sieci wspólnymi kadrami, okazując sobie mnóstwo czułości. W rozmowach z dziennikarzami zaznaczają, że fundamentem ich miłości jest bezwarunkowe zaufanie oraz wsparcie. Co ciekawe, para zdążyła już nawet symbolicznie odnowić małżeńską przysięgę.
Zobacz także: Najpiękniejsze nogi polskiego show-biznesu! Te gwiazdy wiedzą, jak zrobić efekt WOW
Roksana Węgiel o finansach u Kuby Wojewódzkiego. Czy gwiazda podpisała intercyzę?
Gorące uczucie nie zawsze idzie w parze z prostymi rozliczeniami majątkowymi, które nierzadko bywają punktem zapalnym w wielu relacjach. Temat został poruszony podczas wizyty artystki w popularnym programie. Kuba Wojewódzki nie omieszkał wypytać wokalistki o to, jak w jej małżeństwie wyglądają kwestie finansowe.
A macie rozdzielność majątkową? Intercyza? Czy on ma dostęp do twoich pieniędzy? - pytał Kuba.
Piosenkarka nie wdawała się w długie wywody, ale szczerze przedstawiła sytuację.
Nie. Mamy wszystko wspólne - rzuciła krótko.
Jesteście zaskoczeni takim obrotem spraw?
Zobacz więcej zdjęć. Rozgogolona Roxie Węgiel na wakacjach ociekających luksusem. Mąż nie może się od niej oderwać