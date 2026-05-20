Anja Rubik zachwyca w Cannes. Modelka postawiła na odważny dekolt i czarny garnitur

Festiwal w Cannes 2024. Paweł Pawlikowski i Małgorzata Bela na Lazurowym Wybrzeżu

We Francji wielkimi krokami zbliża się do finału siedemdziesiąta dziewiąta edycja prestiżowego święta kina. Impreza zainaugurowana dwunastego maja potrwa do najbliższej soboty, a na te dwa tygodnie kurort zamienił się w globalne centrum kinematografii. Każdego dnia organizowane są liczne spotkania prasowe, debiuty kinowe oraz imprezy towarzyszące. Niedawno swoje nowe dzieło zatytułowane „Ojczyzna” zaprezentował sześćdziesięcioośmioletni Paweł Pawlikowski, który jest wymieniany w gronie głównych pretendentów do zdobycia prestiżowej Złotej Palmy.

Słynnemu twórcy podczas uroczystego debiutu na czerwonym dywanie towarzyszyła jego czterdziestoośmioletnia życiowa partnerka. Małgorzata Bela z dumą kibicowała mężowi podczas tego ważnego wydarzenia. Topmodelka założyła na tę okazję niezwykle szykowny, czarny zestaw wykonany z błyszczącego materiału, który przyciągał spojrzenia zebranych. Niedługo po niej na festiwalu brylowała kolejna gwiazda znana z najważniejszych światowych wybiegów.

Czterdziestodwuletnia Anja Rubik powróciła na Lazurowe Wybrzeże, prezentując nieskazitelny styl. Gwiazda zaszczyciła swoją obecnością uroczystą premierę najnowszego obrazu Pedro Almodóvara pod tytułem „Gorzkie święta”. Polska ikona wybiegów, podobnie jak jej starsza koleżanka z branży, zdecydowała się na klasyczną czerń oraz spodnie. Modelka zaprezentowała się w eleganckim garniturze domu mody Saint Laurent, który został specjalnie stworzony przez jej serdecznego przyjaciela, projektanta Anthony'ego Vaccarello.

Modelka zdecydowała się założyć szeroką marynarkę wprost na nagie ciało, co pozwoliło jej na wyeksponowanie głębokiego dekoltu. Całość kreacji dopełniały klasyczne sandałki na podwyższeniu oraz przyciągająca wzrok, okazała biżuteria. Choć gwiazda na co dzień unika wyrazistego malowania twarzy, tym razem postawiła na delikatnie zaznaczone oczy oraz czerwoną szminkę na ustach, a rozpuszczone włosy nonszalancko zaczesała za ucho, co dopełniło zjawiskowy wizerunek.

