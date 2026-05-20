Wnuczka Mussoliniego wygrała włoskiego "Big Brothera"! Alessandra jest tam gwiazdą

Alessandra Mussolini triumfuje we włoskim "Big Brotherze"

Alessandra Mussolini, wnuczka Benito Mussoliniego, została zwyciężczynią tegorocznej edycji programu "Grande Fratello VIP", czyli gwiazdorskiego "Big Brothera". W finałowym pojedynku zdobyła 52 procent głosów widzów. Jak zapewniają włoskie media, Mussolini była bardzo wyrazistą postacią reality show. "W domu Wielkiego Brata zrobiła praktycznie wszystko: kłóciła się, płakała, krzyczała, wzruszała, groziła odejściem co najmniej dwanaście razy, a potem zaczynała od nowa, jakby nigdy nic. Uczestniczka, która każdą dyskusję traktowała jak międzynarodowy szczyt z osobistymi konsekwencjami" - czytamy na portalu Italia Informa. Internauci twierdzą, że Alessandra wygrała autentycznością, podczas gdy inni uczestnicy stosowali strategie. Jak to się stało, że wnuczka faszysty stała się ulubienicą Włochów? Długo na to pracowała.

Alessandra Mussolini - polityk, aktorka, modelka, piosenkarka i gwiazda telewizji

Alessandra Mussolini, choć jest wnuczką dyktatora, nigdy nie zrezygnowała z nazwiska po nim. Często było to krytykowane, ale dzięki temu udało jej się być bardziej rozpoznawalną. Jej matką jest Maria Scicolone, rodzona siostra legendarnej gwiazdy kina Sophii Loren. To właśnie dzięki ciotce Alessandra stała się gwiazdą show-biznesu. Próbowała wszystkiego! W latach 70. i 80. pracowała jako modelka. Pojawiła się m.in. na okładce "Playboya". Jako aktorka debiutowała u boku Sophii Loren w filmie "Szczególny dzień". Nagrała nawet popowy album muzyczny, który zdobył pewną popularność w Japonii. W latach 90. przeszła do polityki, wiążąc się ze skrajną prawicą. Była członkinią ugrupowania Silvio Berlusconiego. Przez lata była też posłanką do Parlamentu Europejskiego. Teraz skupia się na telewizji. Przed "Big Brotherem" występowała też we włoskich wersjach "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Tańca z gwiazdami".