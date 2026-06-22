Kuba Szmajkowski na wczasach z ukochanym. Wezmą razem udział w "Tańcu z gwiazdami"?

Wielkimi krokami zbliża się kolejny, jesienny sezon programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Producenci ujawnili oficjalnie pierwszych uczestników, ale giełda nazwisk wciąż nie jest zamknięta. O Kryształową Kulę może powalczyć Kuba Szmajkowski, aczkolwiek plotki głoszą, że miałby to zrobić w duecie z mężczyzną. Czy wybrałby do tej roli swojego chłopaka? Zdradził to kiedyś w rozmowie z Eską!

Kuba Szmajkowski z chłopakiem na greckich wczasach. Po wakacjach zatańczą w Polsacie?

Oficjalnie ujawnionymi przez Polsat uczestniczkami "Tańca z Gwiazdami" są Helena Englert i Mandaryna. Swój udział potwierdził też przyszły rekordzista polskiej wersji programu, 82-letni piosenkarz Andrzej Rosiewicz. Medialne plotki mówią zaś o aktorce Izabeli Kunie czy właśnie Kubie Szmajkowskim. 24-letni wokalista wybrał się właśnie z chłopakiem i przyjaciółmi na wakacje do Grecji. Nie jest jednak wykluczone, że po powrocie z urlopu ruszą ich przygotowania do tanecznego show. Jak podaje "Plotek", Kuba Szmajkowski rozmawiał już z producentami "Tańca z Gwiazdami", którzy umieścili go na swojej liście gwiazd. Zależy im jednak na tym, by zatańczył w parze męsko-męskiej.

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"Taniec z Gwiazdami" już jesienią. Szmajkowski: "musiałby to być Emilio"

Sam Kuba Szmajkowski nie ukrywa, że chciałby wystąpić w hitowym programie Polsatu. Świetnie odnajdujący się w tanecznym repertuarze wokalista zdradził w niedawnej rozmowie z Eską, że w przypadku występów z mężczyzną dopuszcza wyłącznie udział u boku ukochanego Emilio. Partner Kuby jest profesjonalnym tancerzem, specjalizującym się przede wszystkim w hip-hopie. Obecnie występuje m.in. jako członek ekipy Felicii, reprezentantki Szwecji na tegorocznej Eurowizji.

"Zobaczymy, ja bym bardzo chciał, więcej nie powiem. Jeżeli w parze jednopłciowej, to musiałby to być Emilio, a jeśli z tancerką, to pełna dowolność. Emilio zaczynał od tańca towarzyskiego. Jest turbo zdolny, przede wszystkim jeśli chodzi o hip-hop, ale w tańcu towarzyskim naprawdę wymiata" - powiedział nam artysta.

32. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ruszy na antenie Polsatu już tej jesieni. Przypomnijmy, że trzy ostatnie sezony wygrali influencerzy Maria Jeleniewska i Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz aktor i model Gamou Fall.

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