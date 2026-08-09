Challenger ATP Kozerki dla Austriaka. Kto triumfował w grze podwójnej?

Finał singla dla Schwaerzlera

Austriacki tenisista Joel Schwaerzler, rozstawiony w turnieju z numerem trzecim, okazał się najlepszy na kortach w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego. W decydującym spotkaniu zawodów rangi ATP 75 jego finałowym przeciwnikiem był Włoch Andrea Guerrieri, grający z numerem czwartym.

Pierwszy set przyniósł bardzo wyrównaną walkę i rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku na korzyść reprezentanta Austrii. W drugiej partii dominacja triumfatora była już bezdyskusyjna, a cały mecz zakończył się wynikiem 7:6 (7-4), 6:1 dla Joela Schwaerzlera.

Jak zagrali polscy tenisiści?

Reprezentanci gospodarzy nie odnieśli większych sukcesów w głównej drabince turnieju singlowego. Maks Kaśnikowski oraz Tomasz Berkieta zakończyli swój udział na etapie drugiej rundy, czyli w 1/8 finału zawodów. Z kolei Filip Pieczonka, Filip Peliwo i Olaf Pieczkowski pożegnali się z rywalizacją już po swoich pierwszych przegranych pojedynkach.

Zupełnie inaczej potoczyły się losy Filipa Pieczonki w turnieju gry podwójnej, w którym stworzył duet z Marokańczykiem Younesem Lalamim. Polsko-marokańska para w sobotnim finale pewnie pokonała w dwóch setach 6:0, 6:4 rozstawionych z czwórką rywali – Hiszpana Inigo Cervantesa i Ukraińca Denysa Mołczanowa.