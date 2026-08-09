Adam Hrycaniuk kończy karierę. „Bestia” schodzi z parkietu po 20 latach

Od podwórkowego asfaltu do mistrzowskich tytułów

Adam Hrycaniuk urodził się w 1984 roku w Barlinku. Swoją sportową ścieżkę rozpoczął w Myśliborzu, a następnie rozwijał umiejętności w młodzieżowych zespołach w Stargardzie. W seniorskiej lidze Adam Hrycaniuk zadebiutował w 2003 roku, mając 18 lat.

W 2004 roku zdecydował się na wyjazd do USA, gdzie przez cztery lata łączył naukę z grą w koszykówkę. Do polskiej ligi wrócił w 2008 roku, dołączając do zespołu w Sopocie. Przez lata swojej kariery w kraju, środkowy mierzący 206 cm stał się symbolem nieustępliwej i fizycznej gry.

Skąd wziął się przydomek „Bestia”?

Jego charakterystyczny styl gry szybko przyniósł mu rozpoznawalność. Przydomek „Bestia” zawdzięcza Amerykaninowi Ronniemu Burrellowi, który grał z nim w zespole. Na treningach, podczas zaciętej walki pod koszem, to właśnie Burrell pierwszy nazwał go „Bestią”, a określenie to na stałe przylgnęło do Polaka.

Hrycaniuk z sentymentem wspomina sukcesy, zwłaszcza te odniesione z drużyną Asseco Prokom Gdynia w sezonie 2009/10, kiedy to dotarli do ćwierćfinału Euroligi. Grając m.in. obok Qyntela Woodsa, Adam Hrycaniuk zdobywał bezcenne doświadczenie rywalizując z najlepszymi w Europie.

"Mieliśmy mega dobrą drużynę. Mistrzostwo Polski zdobyliśmy, nie przegrywając w fazie play off żadnego meczu. No i Euroliga, z najlepszym wynikiem polskiego zespołu w historii." - wspominał Hrycaniuk.

Bogaty bilans występów w reprezentacji i ekstraklasie

Rozdział reprezentacyjny w karierze „Bestii” trwał 10 lat. W tym czasie wystąpił w kadrze narodowej 137 razy, zdobywając łącznie 647 punktów. Brał udział m.in. w mistrzostwach świata w Chinach (2019) oraz trzech EuroBasketach (2011, 2013, 2017).

W zestawieniu wszech czasów Polskiej Ligi Koszykówki, z wynikiem 657 spotkań ustępuje jedynie Łukaszowi Koszarkowi (669). Adam Hrycaniuk zajmuje również wysokie miejsca w historycznych klasyfikacjach zbiórek. Po latach pełnych sportowych emocji, zawodnik planuje odpoczynek przed podjęciem kolejnych zawodowych decyzji.