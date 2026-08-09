Zmarł Włodzimierz Rezner. Legendarny głos kolarstwa odszedł po ciężkiej chorobie

Początki i praca radiowa

Włodzimierz Rezner w młodości zajmował się kolarstwem, reprezentując początkowo barwy Lechii Kielce, a w późniejszym czasie SHL Kielce. Studiował na uczelni w stolicy, zostając ostatecznie absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Jego kariera dziennikarska rozpoczęła się po wygraniu konkursu na stanowisko w Polskim Radiu Kielce w 1971 roku.

Podczas swojej pracy dla Polskiego Radia miał okazję relacjonować wydarzenia z trzech igrzysk olimpijskich: w Moskwie (1980), Barcelonie (1992) oraz Atlancie (1996). Jego największą pasją pozostawało kolarstwo, co owocowało licznymi relacjami z Wyścigów Pokoju i Tour de Pologne.

Jakie zasługi miał Rezner?

Oprócz pracy dziennikarskiej był również aktywnym działaczem Polskiego Związku Kolarskiego. Zainicjował popularną akcję pod nazwą „Rowerem po radość i zdrowie”, promującą ten sport wśród społeczeństwa.

W 2010 roku jego praca została doceniona na szczeblu państwowym – został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania kolarstwa w Polsce. Zmarł po ciężkiej chorobie w nocy z soboty na niedzielę 9 sierpnia 2026 roku.