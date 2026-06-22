To dlatego Trojanowska odmawia udziału w "Tańcu z gwiazdami"! Padł konkretny powód

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje dopiero jesienią, jednak telewizja Polsat powoli odsłania karty jej dotyczące. Oficjalnie wiemy już, że o Kryształową Kulę zawalczą Helena Englert oraz Mandaryna, której ogłoszenie wywołało burzę w sieci. W końcu była żona Michała Wiśniewskiego jest profesjonalną tancerką! Nie jest to jednak pierwszy taki przypadek w historii formatu, kiedy na udział w show zdecydował się ktoś posiadający zaplecze taneczne.

Izabela Trojanowska nie chce do "Tańca z gwiazdami"

Jakiś czas temu sporo mówiło się o tym, że produkcji "Tańca z gwiazdami" zależy na pozyskaniu do programu Izabeli Trojanowskiej - legendarnej polskiej wokalistki i aktorki, którą od samego początku możemy podziwiać w serialu "Klan". Artystka nie zamierza jednak stawać w szranki. W rozmowie z serwisem ESKA.pl za kulisami koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" otwarcie przyznała, dlaczego nie przyjęła propozycji ze strony Polsatu.

Trojanowska nie chce do "Tańca z gwiazdami". Wyjawiła powód

Trojanowska w "Tańcu z gwiazdami"? Mówi prost!

Izabela Trojanowska jest osobą bardzo ambitną. Gwiazda nie widzi zatem sensu we wzięciu udziału show, na którego wygrania - jak uważa - nie miałaby co liczyć.

Czy obawiam się? Nie. Lubię brać udział w czymś, co mogę wygrać. Wydaje mi się, że poziom jest tak wysoki, że nie wygrałabym. To po co brać udział? Można się czegoś nauczyć, rzeczywiście. Ja sama chodzę na różne fitnessy, zajęcia ruchowe, jak tylko mogę i mam okazję. Teraz jest czas koncertów, trochę nie mam czasu - zaznaczyła w rozmowie z redaktorem serwisu ESKA.pl.

Gwiazda podkreśliła, że swego czasu sama chciała być uczestniczką show, jednak wówczas nikt nie złożył jej takiej propozycji.

Nie mam parcia, żeby tam pójść. Kiedyś miałam ochotę, ale jakoś wtedy nie trafili na mnie. Nie wpadli na to, że mogłabym zatańczyć, a w tej chwili chyba nie za bardzo jest to mogą ambicją. Jak oglądam koleżanki, które ciężko pracują i podobają się publiczności, to wiem, że dałabym radę, ale nie o to chodzi. Jak się bierze udział w jakimś konkursie, to z nadzieją wygranej. W tej chwili chyba nie mam szans - dodała.