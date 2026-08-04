To imię brzmi jak nazwa europejskiego kraju. W Polsce nosi je zaledwie 3 kobiety

W bazie imion istnieje takie, które wyróżnia się niezwykłą formą, brzmiącą identycznie jak nazwa europejskiego kraju.

To unikatowe żeńskie imię, będące wariantem innej formy, noszone jest w Polsce przez zaledwie trzy dziewczynki.

Sprawdź, o jakie imię chodzi i co oznacza.

Wspomnianą formą jest Brytania - imię niezwykle rzadkie, które na pierwszy rzut oka kojarzy się przede wszystkim z nazwą kraju, a mianowicie historycznym określeniem Wielkiej Brytanii. Słowo "Brytania" pochodzi od łacińskiego Britannia, którym Rzymianie określali wyspę zamieszkaną przez Brytów. W rzeczywistości jednak imię to jest inną formą imienia Brygida, które w Polsce znane jest już od okresu średniowiecza.

Brytania - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Brygida, którego inną formą zapisu jest Brytania, wywodzi się z języków celtyckich, a jego korzenie sięgają starożytnej mitologii irlandzkiej. Pochodzi od celtyckiego słowa Brighid (lub Brigid), które oznacza "wzniosła", "wysoka", "potężna" lub "ognista strzała". Było to imię celtyckiej bogini ognia, poezji, uzdrawiania, kowalstwa i rolnictwa, co nadawało mu silne, pozytywne konotacje. W kontekście chrześcijańskim, imię to zyskało na znaczeniu dzięki świętej Brygidzie z Kildare - jednej z patronek Irlandii, żyjącej na przełomie V i VI wieku. Jej postać, kojarzona z dobrocią, mądrością i cudami, sprawiła, że imię to szybko przyjęło się w Europie.

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Popularność imienia Brytania w Polsce

W Polsce imię Brygida znane jest od okresu średniowiecza i zapisywane było różnorako, między innymi jako: Bryjida, Bryda, Bryta i właśnie Brytnia. Ta ostatnia forma jest w Polsce spotykana niezwykle rzadko. Według rejestru PESEL obecnie imię to nosi jedynie 3 dziewczynki, co plasuje ja na odległej, 14833. pozycji wśród najpopularniejszych żeńskich imion w kraju. Co ciekawe, imię to po raz pierwszy w rejestrze pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku. To właśnie wtedy otrzymało je trzy nowo narodzone dziewczynki i od tamtej pory liczba kobiet noszących to imię nie uległa zmianie.

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