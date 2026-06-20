Helena Englert zatańczy w Polsacie. Córka znanego aktora wyznała, dlaczego przyjęła propozycję

Helena Englert wystąpi w 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”

Telewizja Polsat szykuje się do premiery dziewiętnastej odsłony „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, a w mediach nieustannie krążą kolejne listy potencjalnych uczestników. Wśród nich pojawiają się nazwiska takie jak 55-letnia Izabela Kuna czy 48-letnia Marta „Mandaryna” Wiśniewska. Ostatnio mówiło się również o 82-letnim Andrzeju Rosiewiczu, który w przypadku udziału w programie stałby się najstarszym tancerzem w historii tego formatu.

Do tej pory spekulacje zyskały potwierdzenie tylko w jednym przypadku. W piątkowym paśmie śniadaniowym „Halo, tu Polsat” oficjalnie ogłoszono, że w nadchodzącym sezonie zatańczy 26-letnia Helena Englert. O jej angażu plotkowano w branży od miesięcy, a stacja już podczas kompletowania obsady poprzedniej edycji kusiła młodą aktorkę bardzo wysoką gażą.

Zaangażowanie celebrytki to także strategiczny ruch 71-letniego Edwarda Miszczaka, który liczy na obecność na widowni jej znanych rodziców: 83-letniego Jana Englerta oraz 58-letniej Beaty Ścibakówny. Twórcy tanecznego show mają podobno wielką nadzieję, że w specjalnym, rodzinnym odcinku matka i córka wspólnie zaprezentują się przed kamerami.

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Helena Englert chce promować muzykę w „Tańcu z Gwiazdami”

Aktorka wcale nie ukrywa, że występy w rozrywkowym formacie to dla niej coś więcej niż tylko zwykła zabawa. Podczas rozmowy, którą poprowadzili 31-letnia Ola Filipek i 35-letni Aleksander Sikora, 26-latka bez wahania przyznała, że obecność w popularnym show telewizyjnym ułatwi jej dotarcie z własną muzyką do szerszej publiczności.

Nie będę ukrywać, ten program jest bardzo nośny, a mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że kocham muzykę, robię ją od dawna, wydaje od niedawna, ale że jest dla mnie teraz priorytetem. Wydaje mi się, że "Taniec z Gwiazdami" jest świetnym medium dla muzyki - mówiła Englert.

Przyszła uczestniczka tanecznego show, która pracuje na planie nowej wersji serialu „Rodzinka.pl”, od jakiegoś czasu prężnie rozwija karierę wokalną. Na początku grudnia ubiegłego roku pod pseudonimem „Hela” zasiliła szeregi managementu Kayax. Jej debiutancki utwór wywołał skandal, gdy 42-letnia pisarka Dorota Masłowska oskarżyła ją o przywłaszczenie tekstu o „kanapce z hajsem”. Mimo tego zgrzytu Helena Englert nie przerwała prac w studiu nagraniowym, wypuściła dwa kolejne utwory i wkrótce zaprezentuje się na scenie festiwalu Open'er.

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Prawdziwe powody decyzji Heleny Englert o udziale w telewizyjnym show

Kiedy stacja oficjalnie potwierdziła jej udział w programie „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, piosenkarka zamieściła na Instagramie specjalną relację. Podzieliła się w niej konkretnymi motywacjami, które zaprowadziły ją na salę treningową. Wyjawiła m.in., że od najmłodszych lat z fascynacją śledziła ten format, a jej wygibasy przed telewizorem „doprowadzały swoją babcię do szału”.

W kolejnych argumentach podkreśliła, że taniec to po prostu jedno z jej ulubionych zajęć. Przyznała też, że Polsat wielokrotnie składał jej tę propozycję, a jej wahanie przerwał znajomy, przypominając, że w swojej pracy „nie handluje uranem” i powinna czerpać z niej radość. Najwięcej komentarzy wywołał jednak czwarty punkt, w którym 26-latka wprost zadeklarowała chęć darmowego wypromowania własnej twórczości.

Bo kocham robić muzykę. I chcę móc się nią dzielić z jak największą liczbą odbiorców, a najpopularniejszy program rozrywkowy w tym kraju daje do tego fantastyczną platformę. I nie ma w tym nic złego - stwierdziła.

Na koniec wpisu w mediach społecznościowych aktorka skwitowała wszystko zaledwie kilkoma słowami: „Bo chcę i mogę”. Czas pokaże, czy telewizyjna rywalizacja o Kryształową Kulę rzeczywiście okaże się najlepszą formą reklamy dla jej muzycznych projektów.

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