82-letni Andrzej Rosiewicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Muzyk pobije historyczny rekord

Jesienna edycja programu "Taniec z Gwiazdami" wywołuje w prasie nieustanne dyskusje. Jednym z najbardziej zaskakujących kandydatów do wygranej okazał się Andrzej Rosiewicz. Słynny artysta weźmie udział w telewizyjnym show i z miejsca zyska miano najstarszego uczestnika w całych dziejach tej produkcji.

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Andrzej Rosiewicz potwierdza plotki o "Tańcu z Gwiazdami"

Rewelacje serwisu Plejada o udziale artysty w show Polsatu ostatecznie zweryfikowała redakcja dziennika Fakt. Dziennikarze skontaktowali się z głównym zainteresowanym. Odpowiedź 82-latka rozwiała wszelkie wątpliwości i ograniczyła się do krótkiego słowa "TAK".

Jak przyznał Andrzej Rosiewiczw rozmowie z dziennikiem "Fakt": „Czuję dreszczyk emocji, ale tańczyłem całe życie, więc jest mi to bliskie".

Twórca ponadczasowych hitów takich jak „Czterdzieści lat minęło", „Czy czuje pani cha-chę" oraz „Chłopcy radarowcy" od zawsze czuł ogromny pociąg do rytmicznych ruchów. Muzyk traktuje udział w tanecznym programie jako naturalny etap swojej kariery. Senior zamierza wykorzystać ogromne doświadczenie estradowe i wielką energię podczas nadchodzących występów.

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Andrzej Rosiewicz w "Tańcu z Gwiazdami" zdeklasuje Fit Oldboya

Piosenkarz wciąż czeka na przydzielenie mu odpowiedniej partnerki do ćwiczeń. Ta niewiadoma nie przeszkadza mu w snuciu bardzo ambitnych planów i otwartym mówieniu o chęci zdobycia Kryształowej Kuli. Wejście 82-latka na parkiet już teraz uchodzi za wydarzenie bez precedensu. Muzyk pobił dotychczasowy rekord należący do Wojciecha Węcławowicza. Znany w sieci jako „Fit Oldboy" influencer występował w tym samym formacie mając 67 lat.

Oprócz utytułowanego wokalisty na parkiecie zaprezentują się również inne znane postacie polskiego show-biznesu. Zakulisowe ustalenia sugerują udział Mandaryny, która od lat świetnie radzi sobie z choreografią i ma ogromne obycie sceniczne. Temperaturę wokół zbliżającego się sezonu podnoszą także plotki o zaangażowaniu popularnego Żurnalisty. Ten internetowy twórca uchodzi za postać bardzo kontrowersyjną i z pewnością wygenerowałby gigantyczne zainteresowanie telewizyjną produkcją.

Iza Kuna i Helena Englert również zatańczą w telewizji

Zestawienie uczestników uzupełniają gwiazdy wielkiego ekranu. Swój udział potwierdziły znane aktorki. Mowa o Helenie Englert oraz Izie Kunie.

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