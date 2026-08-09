Danuta Martyniuk przeszła kolejną metamorfozę. Żona muzyka pochwaliła się nowym wyglądem, a internauci nie kryją zachwytu

Kasia Kowalska
2026-08-09 14:52

Danuta Martyniuk ponownie zdecydowała się na zmianę wizerunku. Tym razem żona wokalisty zespołu Akcent postawiła na nową fryzurę, która zdaniem wielu dodała jej młodzieńczego blasku. Fani są pod wielkim wrażeniem tej metamorfozy.

Dwa ujęcia Danuty Martyniuk w nowej fryzurze i koszuli w prążki. O metamorfozie żony muzyka przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Salon Bartosiewicz/ Facebook

Danuta Martyniuk przeszła kolejną metamorfozę

Niedawno Danuta Martyniuk zaskoczyła wszystkich imponującą zmianą sylwetki. W odpowiedzi na negatywne opinie dotyczące jej wagi, żona gwiazdora disco polo zdecydowała się na utratę ponad 20 kilogramów. Fani zauważyli, że dzięki temu wygląda znacznie młodziej, a teraz postanowiła uzupełnić ten efekt, zmieniając uczesanie.

Ukochana muzyka postawiła na jaśniejszy odcień i zdecydowała się na przedłużenie włosów. Efektem tej przemiany podzieliła się w opublikowanym materiale wideo, prezentując odświeżony wizerunek.

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Danuta Martyniuk to nie tylko partnerka znanego wykonawcy muzyki tanecznej, ale też kobieta konsekwentnie budująca swoją drogę z dala od show-biznesu. Ostatnio jednak coraz częściej gości w obiektywach aparatów, a jej obecność w mediach staje się bardziej widoczna.

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Odmieniony wygląd żony muzyka spotkał się z gorącym przyjęciem w sieci. Komentujący nie szczędzą komplementów pod adresem Danuty Martyniuk, chwaląc jej nową, młodszą odsłonę.

WOW pięknie pani wygląda co za odmiana tak trzymać pozdrawiam

Ślivznie pani wygląda. I naprawdę pani wygląda młodziej o kilka lat. A te inne celebrytki jak się poprawią to od razu kilka lat więcej.

Jedyna metamorfoza, zabiegi ktora naprawde wyszła na plus i wyglądają naturalnie.

Bardzo ładnie pani wygląda, zupełnie inna metamorfoza ,tylko podziwiać 🥰Włosy piękny kolorek i bardzo twarzowa długość

Warto wspomnieć, że Danuta Martyniuk skończyła niedawno 58 lat, jednak jej najnowsze zmiany sprawiają, że trudno odgadnąć jej prawdziwy wiek. Z biegiem czasu wydaje się wyglądać coraz młodziej. Przypominamy również o jej śmiałej sesji zdjęciowej zorganizowanej z okazji ostatnich urodzin.

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Galeria zdjęć 21

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Danuta Martyniuk