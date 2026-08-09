Danuta Martyniuk przeszła kolejną metamorfozę. Żona muzyka pochwaliła się nowym wyglądem, a internauci nie kryją zachwytu

Danuta Martyniuk przeszła kolejną metamorfozę

Niedawno Danuta Martyniuk zaskoczyła wszystkich imponującą zmianą sylwetki. W odpowiedzi na negatywne opinie dotyczące jej wagi, żona gwiazdora disco polo zdecydowała się na utratę ponad 20 kilogramów. Fani zauważyli, że dzięki temu wygląda znacznie młodziej, a teraz postanowiła uzupełnić ten efekt, zmieniając uczesanie.

Ukochana muzyka postawiła na jaśniejszy odcień i zdecydowała się na przedłużenie włosów. Efektem tej przemiany podzieliła się w opublikowanym materiale wideo, prezentując odświeżony wizerunek.

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Danuta Martyniuk to nie tylko partnerka znanego wykonawcy muzyki tanecznej, ale też kobieta konsekwentnie budująca swoją drogę z dala od show-biznesu. Ostatnio jednak coraz częściej gości w obiektywach aparatów, a jej obecność w mediach staje się bardziej widoczna.

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Odmieniony wygląd żony muzyka spotkał się z gorącym przyjęciem w sieci. Komentujący nie szczędzą komplementów pod adresem Danuty Martyniuk, chwaląc jej nową, młodszą odsłonę.

WOW pięknie pani wygląda co za odmiana tak trzymać pozdrawiam

Ślivznie pani wygląda. I naprawdę pani wygląda młodziej o kilka lat. A te inne celebrytki jak się poprawią to od razu kilka lat więcej.

Jedyna metamorfoza, zabiegi ktora naprawde wyszła na plus i wyglądają naturalnie.

Bardzo ładnie pani wygląda, zupełnie inna metamorfoza ,tylko podziwiać 🥰Włosy piękny kolorek i bardzo twarzowa długość

Warto wspomnieć, że Danuta Martyniuk skończyła niedawno 58 lat, jednak jej najnowsze zmiany sprawiają, że trudno odgadnąć jej prawdziwy wiek. Z biegiem czasu wydaje się wyglądać coraz młodziej. Przypominamy również o jej śmiałej sesji zdjęciowej zorganizowanej z okazji ostatnich urodzin.

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