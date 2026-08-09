2. Ekstraliga żużlowa dla ekipy z Krosna. Kto zgarnął cenny punkt bonusowy?

Zdecydowane zwycięstwo gości w 2. Ekstralidze żużlowej

Rewanżowe spotkanie w ramach rozgrywek zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej zakończyło się wyraźnym triumfem przyjezdnych. Cellfast Wilki Krosno pokonały Hunters PSŻ Poznań 53:37, w pełni rewanżując się za wcześniejsze niepowodzenie. W pierwszej rundzie to drużyna z Wielkopolski wygrała spotkanie wynikiem 46:43.

Różnica punktowa w drugim meczu okazała się decydująca dla losów dodatkowej zdobyczy w tabeli. Dzięki szesnastopunktowej przewadze to goście zdobyli punkt bonusowy, co jest niezwykle ważne w końcowym rozrachunku. Liderem krośnian był bezkonkurencyjny Jason Doyle, który zapisał na swoim koncie aż czternaście punktów.

Jak punktowali zawodnicy obu drużyn?

W barwach zwycięskiej drużyny z Krosna znakomicie zaprezentowali się również inni czołowi zawodnicy. Tobiasz Musielak oraz Matej Zagar wywalczyli po jedenaście punktów, stanowiąc o sile uderzeniowej swojego zespołu. Luke Becker dorzucił osiem punktów, Radosław Kowalski pięć, a Oskar Kręglicki zmagania zakończył z dorobkiem czterech punktów.

Gospodarze z Poznania nie byli w stanie dotrzymać kroku świetnie dysponowanym rywalom z Podkarpacia. Najskuteczniejszym jeźdźcem Hunters PSŻ Poznań był Ryan Douglas, który zdobył trzynaście punktów w całym spotkaniu. Dimitri Berge i Kamil Witkowski zapisali po siedem punktów, Niels Kristian Iversen cztery, natomiast Bartosz Smektała, Kacper Pludra oraz Antoni Mencel dorzucili zaledwie po dwa punkty.