Roksana Węgiel nie chce już być jurorką "The Voice Kids". "W ogóle mnie to nie kręci"

Maksymilian Kluziewicz
2026-02-27 15:02

Roksana Węgiel to bez wątpienia jedna z największych gwiazd, jakie wypromował program "The Voice Kids". Zwyciężczyni premierowej edycji talent show otworzyła sobie drzwi do wielkiej kariery, a jej triumf sprawił, że widzowie z jeszcze większym zainteresowaniem śledzili kolejne sezony. W minionym roku sporo mówiło się o tym, że Roxie może zasiąść w fotelu jurorki. Ostatecznie jednak miejsce Nataszy zajęła Blanka. 21-letnia artystka nie ukrywa, że straciła zainteresowanie objęciem posady trenerki.

Roksana Węgiel bezsprzecznie należy do grona największych gwiazd, jakie wykreował program "The Voice Kids". Wygrywając pierwszą edycję talent show, otworzyła sobie drogę do dużej kariery, a jej sukces sprawił, że kolejne sezony produkcji przyciągały przed ekrany jeszcze więcej widzów. Kiedy pojawiła się informacja, że TVP rozstała się z Urbańską, niemal natychmiast ruszyła lawina plotek, że to właśnie Węgiel może ją zastąpić. W rozmowie z Eską piosenkarka przyznała, że chętnie sprawdziłaby się w nowej roli i nie wyklucza takiego wyzwania w przyszłości.

Program "The Voice Kids" zmienił moje życie. Ja też to przerabiałam ze strony uczestnika, od początku do końca, od castingu do finału, więc jeśli chodzi o dawanie rad młodym ludziom, myślę, że mogę coś w tym temacie powiedzieć. Ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że leci mój 8. rok w branży - przyznała w wywiadzie dla Eski.

Ostatecznie w show zobaczymy Blankę. Roxie odniosła się krótko do nowego składu jurorskiego programu, w którym przed laty debiutowała jako uczestniczka. W wywiadzie z nami wymownie podkreśliła, że to widzowie ostatecznie ocenią, czy postawienie na Blankę i Tribbsa okaże się trafną decyzją. Sama straciła zainteresowanie jurorowaniem w show.

Roksana Węgiel nie chce do "The Voice Kids"

Kilka dni temu Roksana Węgiel połączyła się z fanami na Tik Toku. Artystka została zapytana o to, czy chciałby objąć posadę jurorki w programie, w którym zaczęła się jej profesjonalna kariera muzyczna. Okazuje się, że nie. Już nie.

Nie, już nie, szczerze już w ogóle mnie to nie kręci - odpowiedziała.

Wokalistka podzieli się za to swoim doświadczeniem poza granicami naszego kraju. Już w sobotę zobaczymy ją w jury... niemieckich preselekcji do Eurowizji. Czekacie na jej debiut u niemieckiego nadawcy?

