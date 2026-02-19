Julia Wieniawa podsumowuje swoich byłych chłopaków. Są jej fanami?

Życie uczuciowe Julii Wieniawy od zawsze budziło spore zainteresowanie mediów i fanów. Aktorka, mimo młodego wieku, ma za sobą kilka głośnych związków, które były szeroko komentowane. Choć sama rzadko zdradza szczegóły dotyczące życia prywatnego, ostatnio pokusiła się o dobitny komentarz obejmujący jej ekspartnerów.

Julia Wieniawa była w kilku głośnych związkach. Tak mówi o pierwszej miłości

W 2017 roku młoda artystka stworzyła relację z Antonim Królikowskim. Po zakończeniu tego związku jej kolejni partnerzy również pochodzili ze świata show biznesu. Jej chłopakiem był chociażby Aleksander Baron z zespołu Afromental. Później wziął on ślub z Sandrą Kubicką, a Julia Wieniawa stworzyła długi związek z innym kolegą po fachu, Nikodemem Rozbickim. Po tej kilkuletniej relacji pojawiło się wiele plotek o życiu uczuciowym 27-letniej obecnie aktorki i wokalistki. Obecnie emocje wzbudza chociażby jej relacja z Kubą Karasiem.

Przy okazji prezentacji jesiennej ramówki telewizji TVN, Wieniawa opowiedziała reporterowi tej stacji o pierwszej miłości. Jak przyznała, polega ona na zakochiwaniu się bez opamiętania, a każdy kolejny związek jest już lepiej przemyślany od poprzedniego.

"To jest taka miłość, której się nie analizuje. Jest trochę naiwna, ale to jest piękna, taka piękna naiwność, że po prostu wpadasz w taki związek czy relację bez zapamiętania. Później, jak się w życiu człowiek trochę przejedzie na tych miłościach, to niestety zaczyna bardziej kalkulować" - oceniła.

Byli chłopacy obserwują Wieniawę w sieci! Są fanami?

Aktorka przewrotnie odpowiedziała też na pytanie, czy mogłaby wejść w związek z fanem. Jak skwitowała Wieniawa... wszyscy jej byli partnerzy byli jej fanami, a być może... są nimi dalej, skoro przeglądają jej instagramowe relacje.

"Każdy mój był­y chłopak był moim fanem, więc słuchaj… Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak, po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są" - odpowiedziała z przekąsem.