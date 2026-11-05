Kuba Badach zachwycony w "The Voice of Poland". Apeluje do uczestnika o nagranie płyty!

Kuba Badach zachwycony występem Jarka Webera w "The Voice of Poland"

W programie "The Voice of Poland" panują ogromne emocje, które wywołał wokalista powracający po latach na scenę z niezwykłym talentem. Reprezentujący drużynę Edyty Bartosiewicz Jarek Weber po raz kolejny oczarował trenerów na etapie Bitew, wzbudzając w studiu powszechny zachwyt. Największe poruszenie okazał Kuba Badach, który nie zamierzał ukrywać swojego wzruszenia. W ostatniej odsłonie Bitew Weber stanął do wokalnego pojedynku z Klarą Chyczewską. Duet zaśpiewał pełen energii przebój "The Boys of Summer" z repertuaru Dona Henleya, czym całkowicie porwał zgromadzoną publiczność oraz jurorów. Po zakończeniu utworu Kuba Badach od razu zabrał głos i otwarcie przyznał, jak potężne wrażenie wywarł na nim ten uczestnik.

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Weber mnie zmiażdżył dzisiaj, zmiażdżył, po prostu zmiażdżył - komentował na gorąco.

Jarek Weber wrócił na scenę w "The Voice of Poland" po 20 latach

Losy Jarka Webera wzbudziły ogromne zainteresowanie sympatyków widowiska już podczas Przesłuchań w ciemno. Widzowie przypomnieli sobie wówczas postać artysty, który ponad dwadzieścia lat temu zwyciężył w jednym z programów typu talent-show, po czym wycofał się z rynku muzycznego. Jego ponowne wejście na scenę okazało się niezwykle widowiskowe.

W trakcie swojego pierwszego występu wokalista zaśpiewał hit "Drive" i sprawił, że odwróciły się fotele wszystkich jurorów. Zachwycona jego głosem Edyta Bartosiewicz porównała uczestnika do samego Bryana Adamsa. Jarek Weber zdecydował się kontynuować swoją dalszą przygodę w muzycznym programie właśnie pod opieką tej artystki.

Kuba Badach apeluje do Jarka Webera o wydanie płyty

Prezentacja podczas Bitew stanowiła kolejne potwierdzenie jego wielkiego potencjału wokalnego. Kuba Badach pochwalił wprawdzie umiejętności partnerującej mu na scenie wokalistki, jednak jego wypowiedź skierowana bezpośrednio do Jarka Webera zabrzmiała niczym zawodowy manifest.

Klara, wspaniale, pięknie sobie radziłaś w tym utworze. Pięknie. To było rasowe, precyzyjne - mówił, po czym zwrócił się bezpośrednio do Jarka. - Człowieku, natychmiast płyta, natychmiast dobre numery! - apelował poruszony trener.

Juror zaznaczył przy tym, że wokalista znajduje się obecnie w doskonałym punkcie swojej artystycznej drogi, co pozwala na pełne zaprezentowanie jego możliwości głosowych.

Człowieku, ja jestem pozamiatany. Jestem pod takim wrażeniem, że musiałem to z siebie wydusić - podsumował.

Edyta Bartosiewicz zdecyduje o przyszłości Jarka Webera w programie

Pomimo tak przychylnych komentarzy wiążące słowo w tej sprawie ma prowadząca drużynę artystka. Edyta Bartosiewicz musi osobiście rozstrzygnąć, czy do następnego etapu awansuje Jarek, czy jednak Klara. Zwycięzcę tego wokalnego starcia fani formatu poznają już w nadchodzącą sobotę. Finałowy odcinek Bitew w 17. edycji programu "The Voice of Poland" zostanie pokazany 7 listopada o godzinie 20:30 na antenie stacji TVP2.

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