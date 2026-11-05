Oszustwo na lekarza w Kielcach. Zatrzymano trzech młodych mężczyzn

77-letnia mieszkanka Kielc oszukana metodą na lekarza

77-letnia Kielczanka odebrała pod koniec października telefon od mężczyzny podającego się za lekarza. Rozmówca poinformował ją, że jeden z członków jej rodziny pilnie potrzebuje pieniędzy na leczenie. Kobieta uwierzyła w tę historię, chcąc pomóc bliskiej osobie. Niedługo po zakończeniu rozmowy do jej mieszkania przyszedł młody mężczyzna, któremu przekazała pieniądze.

20-latek aresztowany po oszustwie na mieszkance Kielc

O oszustwie policję powiadomiła rodzina seniorki, gdy zorientowała się, że kobieta padła ofiarą przestępstwa. Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału zwalczającego przestępstwa przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Niespełna tydzień później zatrzymali 20-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, który przyszedł po pieniądze do 77-latki. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Dwaj podejrzani zatrzymani w województwie mazowieckim

Policjanci kontynuowali czynności w sprawie oszustwa w Kielcach. 3 listopada na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 18 i 22 lat. Według ustaleń śledczych mieli oni współpracować z wcześniej zatrzymanym 20-latkiem. Obaj zostali doprowadzeni do prokuratury. Wobec obu mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze: dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się. Za oszustwo, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, każdemu z podejrzanych grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl