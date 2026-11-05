Moya Radomka Radom pokonała BKS ZGO Bielsko-Biała. Pewne zwycięstwo gospodyń

Moya Radomka Radom triumfuje

W spotkaniu siatkarskiej Ekstraklasy zespół Moya Radomka Radom pokonał BKS ZGO Bielsko-Biała 3:0. Mecz zakończył się wynikiem w setach 25:19, 25:20 oraz 28:26. Gospodynie zaprezentowały solidną formę, odpierając ataki rywalek, szczególnie w zaciętej trzeciej partii, która wymagała gry na przewagi.

W barwach zwycięskiej drużyny na parkiecie wystąpiły między innymi Aleksandra Dudek, Kornelia Garita i Weronika Gierszewska, a rolę libero pełniła Krystyna Niemcewa. Zmienniczki również dołożyły cegiełkę do końcowego sukcesu, wspierając zespół w kluczowych momentach rywalizacji na parkiecie w Radomiu.

Jak zagrał zespół z Bielska-Białej?

Drużyna BKS ZGO Bielsko-Biała musiała uznać wyższość rywalek, mimo prób nawiązania wyrównanej walki, zwłaszcza w ostatnim secie. W wyjściowym składzie gości zagrały Kristiine Miilen, Martyna Piotrowska i Iris Vos, a Adriana Adamek zabezpieczała grę w obronie jako libero.

Mimo przegranej, trener ekipy z Bielska-Białej rotował składem, wprowadzając na boisko m.in. Martynę Borowczak i Angelikę Gajer. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego odwrócenia losów spotkania, a Radomka pewnie dopisała do swojego konta komplet punktów w lidze.