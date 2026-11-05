Narkotyki w powiecie wielickim. Policja zabezpieczyła blisko 4,5 kg narkotyków

Policjanci obserwowali paczkomat w powiecie wielickim

Kryminalni z Wydziału do zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie udali się 28 października do paczkomatu w powiecie wielickim. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że do paczkomatu ma trafić przesyłka z zakazanymi substancjami. Podczas obserwacji pod paczkomat podjechał samochód. Wysiadł z niego mężczyzna, którego rysopis mieli policjanci. Odebrał on paczkę, schował ją na tylnym siedzeniu auta i odjechał w kierunku Krakowa. Gdy pojazd zatrzymał się na jednej z posesji w powiecie wielickim, policjanci przystąpili do interwencji. Pasażer, który wcześniej odebrał przesyłkę, próbował uciec, lecz policjanci zatrzymali go po krótkim pościgu.

Narkotyki ukryte w garnkach. Zarzuty dla 17-latka

W samochodzie funkcjonariusze znaleźli dużą paczkę, która według jednego z mężczyzn miała zawierać zestaw garnków. W naczyniach ujawnili worki próżniowe z suszem oraz woreczki foliowe ze skrystalizowanymi substancjami. W aucie znajdowały się też pojemniki z gazem i maczeta. W pomieszczeniu zajmowanym przez jednego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki, cztery wagi elektroniczne i dwa telefony komórkowe. Po zważeniu zabezpieczonych narkotyków okazało się, że było wśród nich blisko 4 kg marihuany, prawie 400 g mefedronu i ponad 10 g kokainy. Do posiadania wszystkich zakazanych środków przyznał się 17-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz wewnątrzwspólnotowego obrotu substancjami odurzającymi, za co grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl