Edyta Bartosiewicz wzruszona w "The Voice of Poland". Uczestniczki zaśpiewały jej hit "Jenny". Jak wyszło?

Edyta Bartosiewicz oceniła wykonanie swojego hitu w "The Voice of Poland"

Program "The Voice of Poland" wraca na ekrany po dwóch tygodniach przerwy, przynosząc od razu ogromne emocje na planie. Powodem wielkiego poruszenia był występ dwóch wokalistek, które zaśpiewały kultową piosenkę "Jenny". Nowa interpretacja utworu sprawiła, że Edyta Bartosiewicz, będąca autorką tego przeboju, nie potrafiła opanować silnego wzruszenia.

Kolejny odcinek na etapie Bitew zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę, 31 października. Podczas jednego z wokalnych starć w ekipie Tomsona i Barona na scenie stanęły naprzeciwko siebie Hania Pliszka oraz Ania Gromala. Wokalistki otrzymały niezwykle trudne zadanie, ponieważ musiały wykonać legendarny przebój z lat 90. stworzony przez Edytę Bartosiewicz. Gdy skończyły śpiewać, wzrok wszystkich skierował się prosto na autorkę oryginału.

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Edyta Bartosiewicz zachwycona coverem piosenki "Jenny"

Zachowanie piosenkarki zaskoczyło wszystkich obecnych w studiu. Jurorka na wstępie zaznaczyła, że początkowo miała spory dystans do tej prezentacji. Wokalistka otwarcie przyznała, że nigdy wcześniej nie miała okazji usłyszeć dobrego coveru swojego słynnego hitu.

Wow! Wow! Wow! Ale to było wow - zaczęła poruszona Edyta Bartosiewicz.

Chwilę później nie szczędziła komplementów.

Mówiąc szczerze, powiedziałam chłopakom, że nie słyszałam jeszcze nigdy dobrego wykonania, coveru, tego numeru. Więc podeszłam bardzo ostrożnie. Dziewczyny, to było coś niesamowitego. Ja miałam ciary. Jesteście niesamowite. Ja w ogólnie nie wiem, którą miałabym wybrać. Każda z Was odkryła swoją "Jenny".

Michał Szpak komentuje wzruszenie Edyty Bartosiewicz w "The Voice of Poland"

Silne emocje Edyty Bartosiewicz były widoczne gołym okiem i natychmiast zwrócił na nie uwagę zasiadający tuż obok Michał Szpak. Artysta zaznaczył, że poruszająca reakcja koleżanki z jury wywarła na nim kolosalne wrażenie.

Ja widziałem, jak po prostu Edycie zaszkliły się oczka i że ona to przeżywała razem z Wami. Ja też bym chciał doczekać takiego momentu w swoim życiu - skomentował Szpak.

Wkrótce stanie się jasne, czy do następnej rundy awansuje Ania, czy też Hania. Kolejna odsłona programu "The Voice of Poland" trafi na antenę stacji TVP2 w najbliższą sobotę, 31 października, o godzinie 20:30.

Bartosiewicz reaguje na "Jenny" w Bitwach w "The Voice of Poland"