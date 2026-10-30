Michał Szpak rozgoryczony w "The Voice of Poland". Wziął na siebie winę za występ uczestniczek?

Michał Szpak rozczarowany występem w „The Voice of Poland”

Mało kto przewidywał taki przebieg wydarzeń podczas „Bitew” w programie „The Voice of Poland”. Zasiadający w fotelu trenerskim Michał Szpak nie krył swojego rozczarowania po zejściu ze sceny jego podopiecznych. Zamiast jednak krytykować uczestniczki za niezbyt udany występ, wokalista zaskoczył wszystkich i wziął odpowiedzialność za ich potknięcie na siebie.

Cała sytuacja miała miejsce w trakcie realizacji zdjęć do nadchodzącego odcinka muzycznego widowiska, które powraca do ramówki TVP2 po tygodniu przerwy. W wokalnym starciu na scenie stanęły naprzeciw siebie Julia Matczak oraz Wiktoria Zjawiony, reprezentujące drużynę Michała Szpaka.

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Jurorzy surowo ocenili występ Julii i Wiktorii

Opiekun drużyny powierzył wokalistkom wspólne wykonanie hitu „Il Most Wanted” z repertuaru Beyonce oraz Miley Cyrus. Zaprezentowana przez nie wersja nie zachwyciła jednak pozostałych członków jury. Jako pierwsi wypowiedzieli się Kuba Badach oraz Tomson i Baron, którzy zgodnie wytknęli uczestniczkom nierówny poziom prezentacji. Największe poruszenie zapanowało jednak w momencie, gdy głos zabrał sam Michał Szpak. Artysta otwarcie okazał swoje rozgoryczenie, przyznając, że wiązał z tym duetem ogromne nadzieje.

- Trudne to jest bardzo dlatego, że właśnie przez tę całą sytuację (…) moje oczekiwania względem tego, co ma się wydarzyć dzisiaj, były naprawdę największe ze wszystkich – wyznał wokalista.

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Szpak bije się w pierś

Wokalista wprawił wszystkich w osłupienie, gdy skierował ostrze krytyki bezpośrednio w swoją stronę. Zwrócił się do Wiktorii oraz Julii i zaczął głośno podważać słuszność podjętych przez siebie wyborów.

- Mnie to trochę personalnie uderza, bo może to była zła decyzja, że sparowałem was. Może to była zła decyzja, że ten utwór, że po prostu było to trudne do zinterpretowania – powiedział. Już po chwili artysta dodał bardziej dosadne słowa, obwiniając się za niepowodzenie na scenie. - Ja się biję w pierś po prostu, jako trener, że może tym razem – w ciągu tych siedmiu edycji – po prostu najzwyczajniej w świecie ja też sobie nie poradziłem z tą sytuacją.

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Kiedy oglądać „The Voice of Poland”?

Tak gorzka deklaracja trenera sprawiła, że dalszy udział Julii Matczak oraz Wiktorii Zjawiony w muzycznym show stanął pod dużym znakiem zapytania. Ostateczny werdykt jurora poznamy już w najbliższą sobotę. Nowa odsłona „Bitew” w ramach 17. sezonu „The Voice of Poland” zostanie pokazana na antenie TVP2 o godzinie 20:30.

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