Teledyski Madonny, BTS i Ariany Grande walczą o polską nagrodę! W jury m.in. Doda

Festiwal ToruńCAMERIMAGE 2026 już za moment! Fanów muzyki z pewnością najbardziej interesować będzie przebieg Konkursu Wideoklipów. Teledyski od ponad czterech dekad stanowią odrębną formę sztuki i nie są jedynie miłym dla oka obrazkiem zrealizowanym do piosenki. Niektóre z nich przypominają pełnoprawne produkcje filmowe!

Doda w jury podczas ToruńCAMERIMAGE 2026

Spośród około 300 zgłoszeń wybrano 18 wideoklipów nominowanych do prestiżowej polskiej nagrody. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na Gali Zamknięcia 14 listopada w CKK Jordanki, a o tym, kto wygra, zadecyduje specjalnie powołane jury, z wokalistką Dodą w składzie. Dla artystki równie ważna, co strefa muzyczna, jest ta wizualna.

Doda gwiazdą Sylwestra z Dwójką 2026

Nominacje do ToruńCAMERIMAGE 2026

O prestiżową statuetkę powalczą tytuły z całego świata, również te wzbogacające portfolio globalnych ikon show-biznesu. Wśród nominowanych znalazły się dzieła Madonny, Sabriny Carpenter, Ariany Grande, grupy BTS czy Harry'ego Stylesa. Oto pełna lista nominacji w Konkursie Wideoklipów:

Angèle ft. Justice – What You Want (reż. (LA)HORDE, zdj. Jeff Bierman) Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me (reż. Christian Breslauer, zdj. Janusz Kamiński) BTS – Swim (reż. Tanu Muiño, zdj. Nikita Kuzmenko) Chappell Roan – The Subway (reż. Amber Grace Johnson, zdj. Norm Li) Common Saints – Illusions (reż. Ben Harris, zdj. Rui Jiang Ong) Cuco – Dreamin’ (reż. AG Rojas, zdj. Edson Reyes) Dave – The Boy Who Played the Harp (reż. Edem Wornoo, zdj. Jaime Ackroyd) Geese – Taxes (reż. Noel Paul, zdj. Léa Taillefer) Gener8ion – Storm (reż. Romain Gavras, zdj. Matias Boucard, Lara Perrotte) Harry Styles – American Girls (reż. James Mackel, zdj. Christopher Ripley) JJerome87 – Brush Me Like a Horse (reż. Alex Takács, zdj. Mika Altskan) Madonna – Confessions II (reż. TORSO, zdj. Daniel Landin) Mitski – Where’s My Phone? (reż. Noel Paul, zdj. Ramzi Hibri) Rosalía ft. Björk, Yves Tumor – Berghain (reż. Nicolás Méndez, zdj. Max Pittner) Sabrina Carpenter – House Tour (reż. Sabrina Carpenter, Margaret Qualley, zdj. Christopher Ripley) Siddhartha – Escápate Conmigo (reż. Jorge G. Camarena, zdj. Gerardo Guerra) Tamino – Raven (reż. Thibaut Grevet, zdj. João de Botelho) Wolf Alice – Just Two Girls (reż. Colin Solal Cardo, zdj. Nadia Szymanska)