Zatrzymania za narkotyki w Tychach. Policja zabezpieczyła blisko 1,5 kilograma narkotyków

Narkotyki w Tychach. Policja zabezpieczyła marihuanę, amfetaminę i grzyby psylocybinowe

Działania prowadzili funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tychach, którzy zwalczają przestępczość narkotykową i przestępczość związaną ze środowiskiem pseudokibiców. Na początku listopada zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Łącznie zabezpieczyli blisko 1,5 kilograma środków odurzających i substancji psychotropowych. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się marihuana, amfetamina oraz grzyby psylocybinowe. Policjanci zabezpieczyli także około 5 tys. zł na poczet przyszłych kar i grzywien.

Trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty w sprawie narkotyków

Najpoważniejszy zarzut usłyszał 45-latek, który odpowie za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. 25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków i został objęty dozorem policyjnym. Również wobec 23-latka zastosowano dozór policyjny. Mężczyzna odpowie za posiadanie narkotyków.

Prokuratura Rejonowa w Tychach prowadzi śledztwo

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tychach. Za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie znacznych ilości tych substancji również grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl