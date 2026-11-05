Iga Świątek pokazała nowe zdjęcia z Malediwów. Niektóre są naprawdę odważne

Spis treści Iga Świątek na wakacjach na Malediwach. Zobacz zdjęcia

Podczas gdy jej główne konkurentki z kortu szykowały formę na kończący rozgrywki turniej WTA Finals, Iga Świątek ładowała baterie na słonecznych Malediwach. Reprezentantka Polski w tym roku nie zakwalifikowała się do tej prestiżowej imprezy. Ponadto w trakcie ostatnich zawodów doznała dotkliwego urazu uda, co zmusiło ją do przedwczesnego zamknięcia kalendarza startowego.

Po zakończeniu jesiennych występów w Chinach Iga Świątek udała się bezpośrednio na Malediwy w towarzystwie swoich bliskich przyjaciółek. Ponieważ była liderka światowego rankingu pożegnała się z kortami o kilka tygodni szybciej niż w poprzednich latach, jej tegoroczny urlop mógł potrwać znacznie dłużej.

Jako miejsce tegorocznego relaksu polska sportsmenka wybrała Huvafen Fushi, czyli pięciogwiazdkowy, luksusowy i prywatny ośrodek na malediwskim atolu North Malé. Kompleks mieści się na niewielkiej, tonącej w bujnej roślinności wyspie Nakachchafushi. Gwarantuje on gościom pełną dyskrecję oraz połączenie tradycyjnej lokalnej architektury z nowoczesnymi wygodami. Miejsce to zyskało światową sławę głównie dzięki pierwszemu podwodnemu spa, które pozwala na obserwację morskiej fauny i rafy koralowej.

Pierwsze ujęcia oraz krótkie podsumowanie wyjazdu Iga Świątek udostępniła w mediach społecznościowych już w środę. Dzień później tenisistka opublikowała kolejną porcję fotografii oraz nagranie wideo, na którym w otoczeniu pięknych krajobrazów zrelacjonowała swój wymarzony wypoczynek.

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"Jak pewnie słyszycie, jest trochę wiatru. Fajnie być tak blisko tego żółwiołu, wiatru, wody.. Jest też dobre jedzonko, a to podstawa na wakacje, jak wiadomo. Myślę, że dużo osób powiedziałoby też o drinkach, ale to nie w moim przypadku. Ogólnie bardzo się cieszę, że tu jestem. Każdy dzień naprawdę jest trochę wyjątkowy, bo jest to zdrowa atrakcja, z której można skorzystać. Pierwszy tydzień spędziłam na totalnym leniuchowaniu. Musiałam odespać, zjeść może trochę inne jedzenie niż to, które miałam przez ostatni miesiąc w Chinach. Wyspę można przejść pieszo 10-15 minut. Nigdy nie byłam na tak małej wyspie. To niesamowite, że jest to taka mała społeczność i można na tak małej przestrzeni zorganizować miejsce, gdzie spotykają się ludzie z całego świata"

Iga Świątek na wakacjach na Malediwach. Zobacz zdjęcia