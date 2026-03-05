Ada Fijał pokazała dowód na swój wyuczony zawód. Zanim została aktorką, leczyła zęby

Ada Fijał z wykształcenia jest lekarzem stomatologiem

Ada Fijał to postać, która w rodzimym show-biznesie wyróżnia się niebanalnym stylem i dorobkiem aktorskim. Choć dziś kojarzona jest głównie z występami przed kamerą i obecnością na branżowych imprezach, jej pierwsza ścieżka zawodowa była ściśle związana z medycyną. Gwiazda postanowiła przypomnieć o tym fakcie, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie starej wizytówki z czasów, gdy przyjmowała pacjentów w gabinecie dentystycznym. Dla wielu fanów informacja o jej medycznej przeszłości była sporym zaskoczeniem.

Reakcja fanów na wpis Ady Fijał o stomatologii

Fotografia dokumentu znalezionego podczas wiosennych porządków została opatrzona komentarzem o "poprzednim wcieleniu" artystki. Fijał zapytała internautów, kto z nich wiedział o jej dentystycznym epizodzie. Reakcje obserwatorów były natychmiastowe, gdyż mało kto zdawał sobie sprawę, że aktorka z powodzeniem łączyła tak odległe od siebie dziedziny jak leczenie zębów i sztuka.

Dyplom na UJ i studia aktorskie w Krakowie

Edukacja gwiazdy nie była dziełem przypadku, lecz efektem precyzyjnego planu. W 2000 roku Ada Fijał odebrała dyplom ukończenia stomatologii na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaledwie dwa lata później mogła się już pochwalić ukończeniem Akademii Sztuk Teatralnych (wówczas PWST) w Krakowie. Takie połączenie kierunków świadczy o niezwykłej determinacji i wszechstronności artystki.

Dlaczego Ada Fijał wybrała medycynę?

W rozmowie z redakcją "Dzień Dobry TVN" aktorka wyjaśniła kulisy swoich wyborów edukacyjnych. Decyzja o podjęciu studiów medycznych wynikała w dużej mierze z tradycji rodzinnych.

„U mnie w domu panowała dość naukowa atmosfera. Moja mama jest stomatologiem, przez wiele lat pracowała na uczelni medycznej jako wykładowca. Oboje rodziców robiło doktoraty. Ja wygrałam olimpiadę biologiczną, dostałam się bez egzaminu do biol-chemu. To była naturalna droga. Mówiłam, że będę artystką, ale rodzice traktowali to jako pasję i uważali, że zawód trzeba mieć porządny” - mówiła gwiazda.

Pasja wygrała z wyuczonym zawodem

Obecnie Ada Fijał jest doskonałym przykładem na to, jak można łączyć solidne wykształcenie z realizacją artystycznych marzeń. Praca w sterylnym gabinecie stomatologicznym stanowi wyraźny kontrast dla jej obecnego życia w blasku fleszy i udziału w popularnych programach. Sympatycy talentu aktorki mogą teraz spojrzeć na jej karierę przez pryzmat ciężkiej pracy włożonej w zdobycie trudnego zawodu lekarza.

