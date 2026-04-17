Królikowski i Opozda znów w sądzie. Rozprawa trwała niemal 6 godzin! Wiemy co się działo

Małżeństwo Opozdy i Królikowskiego przeszło do historii, ale sprawa rozwodowa trwa już 4 lata

Joanna Opozda i Antoni Królikowski stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu 2021 roku. Niestety, zaledwie po kilku miesiącach, jeszcze przed narodzinami ich syna Vincenta, uczucie między nimi wygasło, a rozpoczął się publiczny i prawny konflikt.

Jeszcze zanim Joanna Opozda urodziła dziecko, Antoni Królikowski związał się z prawniczką o imieniu Iza. Para jest razem do dzisiaj i doczekała się wspólnego potomka. Niestety, z pierwszym synem aktor nie utrzymuje relacji. Proces rozwodowy Opozdy i Królikowskiego toczy się już od czterech lat. Choć oboje są zgodni co do chęci zakończenia małżeństwa, to dzieli ich kwestia opieki nad dzieckiem oraz wysokość świadczeń alimentacyjnych, których domaga się aktorka.

Kwestie finansowe blokują rozwód. Opozda twierdzi, że przez dziecko ma ograniczone możliwości pracy

17 kwietnia strony po raz kolejny spotkały się w sądzie, z zamiarem ostatecznego zamknięcia sprawy. Przesłuchania Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy trwały wiele godzin. Rozprawa rozpoczęła się o 9:00 i zakończyła po 15:00, jednak według informacji Super Expressuhttps://www.eska.pl/tag/joanna-opozda,tg-hxC4-Ebgy-2Wy1/, ponownie nie przyniosła rozstrzygnięcia.

- Joanna Opozda ogłosiła w sądzie, że utraciła 40% alimentów. Antek płacił 10 tys. zł miesięcznie - 6 tys. zł na syna i 4 tys. dla żony, która twierdzi, że domaga się też zapłaty za to, że opiekuje się dzieckiem, bo są dysproporcje - ona cały czas jest z dzieckiem i uważa, że nie może przez to pracować.

- przekazał informator Super Expressu.

Spór Opozdy i Królikowskiego o syna: brak kontaktów i wniosek o analizę zarobków aktora

W rzeczywistości Vincent nie ma kontaktu z ojcem. Wynika to z decyzji Joanny Opozdy, która wielokrotnie, zarówno na sali sądowej, jak i w przestrzeni publicznej, podkreślała, że nie zgadza się na spotkania syna z byłym partnerem.

Z kolei Antoni Królikowski deklaruje gotowość do łożenia na utrzymanie dziecka, a nawet domaga się prawnego uregulowania widzeń z synem. Sprzeciwia się jednak płaceniu alimentów na byłą żonę.

W tej sytuacji Joanna Opozda zawnioskowała o zweryfikowanie dochodów aktora w firmie produkującej serial, w którym występuje. To spowodowało kolejne odroczenie wydania wyroku rozwodowego.

Joanna Opozda żąda całkowitego zakazu zbliżania się dla Antoniego Królikowskiego. Obecnie aktora można oglądać w produkcji "Uroczysko", z kolei Opozda gra Andżelę w serialu "Na Wspólnej" oraz występuje w filmie "Przepiękne!".

