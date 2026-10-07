Krystyna Sokołowska jest już po ślubie! Od jej odważnej kreacji nie da się oderwać oczu

Krystyna Sokołowska stanęła na ślubnym kobiercu. Suknia gwiazdy robi wrażenie

Prezenterka telewizyjna znana widzom z "Pytania na śniadanie", Krystyna Sokołowska, właśnie zmieniła stan cywilny. Gospodyni porannego pasma telewizyjnej Dwójki opublikowała w sieci materiały wideo z uroczystości oraz hucznego wesela. Następnie 29-latka odwiedziła miejsce dawnej pracy (w show działała od końca 2024 do końca 2025 r.), gdzie przed kamerami pokazała się w zjawiskowej sukni ślubnej i podzieliła się wrażeniami z ceremonii.

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Krysia Sokołowska wyszła za mąż! Opowiedziała nam o swojej przepięknej sukni i o tym, jak wyglądała ceremonia! Gratulujemy i życzymy szczęścia młodej parze - czytamy na instagramowym profilu programu.

Sokołowska, która w 2022 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, w dniu swojego ślubu zachwyciła spektakularną kreacją. Za projekt bogato zdobionej, koronkowej sukni odpowiadała Mariola Szynal.

Dwie suknie ślubne w dwa miesiące

Prowadząca zdradziła, że czasu na przygotowanie kreacji było bardzo mało, ponieważ do projektantki zwróciła się zaledwie dwa miesiące przed uroczystością. Pomimo presji czasu, udało się stworzyć nie jedną, lecz dwie suknie dla panny młodej, z których drugą zaprezentowała dopiero po oczepinach.

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Pracowałam jako modelka wcześniej, tych sukni przymierzyłam kilkadziesiąt, jak nie kilkaset i wiedziałam, że będę miała duży problem ze znalezieniem sobie sukni, bo nic mi się nie podobało. Zwróciłam się do Marioli w dosyć późnym terminie, bo w lipcu, ślub był we wrześniu - opowiadała Krystyna.

Według słów projektantki, współpraca przebiegała bez nerwów, mimo napiętego harmonogramu.

Była mowa o jednej sukni, wyszły nam dwie - podsumowała Szynal.

Prezenterka przyznała, że jej oczekiwania względem stroju były ogromne – pragnęła połączenia wielu elementów: długości maxi i mini, błysku i pereł. Ostatecznie zdecydowała się na tradycyjną, długą suknię z trenem na część oficjalną oraz odważną i zmysłową wersję mini na resztę nocy. W programie Sokołowska ogłosiła również, że od teraz nosi nazwisko Kalinowska.

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