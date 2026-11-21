Koszykarki Enea AZS Politechniki Poznań wygrały z Energą Toruń 76:50 w spotkaniu ekstraklasy. Mecz zakończył się wynikami w poszczególnych kwartach 24:13, 12:12, 20:14 oraz 20:11.
Punkty dla zespołu z Poznania
Jovana Popović 18
Gmrice Davis 13
Feyonda Fitzgerald 10
Laura Miskiniene 8
Anna Jakubiuk 8
Aleksandra Pszczolarska 8
Martyna Główczak 5
Malina Piasecka 2
Wiktoria Haegenbarth 2
Maja Troszka 2
Dominika Puzio 0
Punkty dla drużyny z Torunia
Jack Animam 15
Tamia Scott 14
Elisa Pinzan 10
Weronika Preihs 4
Zofia Konstanty 3
Łucja Grządziela 2
Ewelina Jackowska 1
Anna Bykowska 1
Ewelina Śmiałek 0
Roksana Makowska 0
Michalina Zakrzewska 0