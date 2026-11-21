Martyna Kubka przegrała z Lisą Zaar 6:3, 1:6, 6:7 (4-7). Po tym spotkaniu tenisowe reprezentacje Polski i Szwecji remisują we Włocławku 2:2 w meczu o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup.

O tym, która drużyna zagra w kwietniu 2027 roku o awans do turnieju finałowego, zadecyduje starcie Lindy Klimovicovej z Caijsą Hennemann.

Wyniki wcześniejszych spotkań. Kto pauzuje w polskiej kadrze?

Rywalizacja rozpoczęła się w piątek, kiedy Gina Feistel uległa Kajsie Rinaldo Persson 4:6, 2:6. W drugim spotkaniu tego dnia Martyna Kubka pokonała Caijsę Hennemann 7:5, 6:1.

Sobota zaczęła się od wygranej polskiej pary deblowej. W tym meczu na korcie pojawiły się Weronika Falkowska i Martyna Kubka.

Z różnych przyczyn w reprezentacji Polski zabrakło pięciu najwyżej notowanych zawodniczek. Poza składem znalazły się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Katarzyna Kawa.