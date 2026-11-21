W meczu ekstraklasy koszykarzy drużyna King Szczecin przegrała z zespołem Anwil Włocławek 80:97.
Wyniki w poszczególnych kwartach spotkania to 20:32, 18:25, 22:25 oraz 20:15.
Zdobywcy punktów w obu drużynach
Punkty dla zespołu King Szczecin zdobyli: Zahir Porter 26, Mikołaj Witliński 15, Alexandre Chassang 14, Ondrej Sehnal 12, Noah Reynolds 11, Przemysław Żołnierewicz 2, Tomasz Gielo 0 oraz Patrick McCaffery 0.
W drużynie Anwil Włocławek punktowali: Manu Lecomte 31, Sam Hines jr 19, Deon Edwin 13, Szymon Wójcik 13, Lennard Freeman 11, Dawid Słupiński 5, Mateusz Szlachetka 3, Adam Brenk 2 i Bartosz Łazarski 0.