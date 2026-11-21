Iza Kuna o początkach kariery aktorskiej. Nie było łatwo

Dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek i podbija serca widzów zarówno w głośnych komediach, jak "Teściowie" i "Klara", ale również w "Tańcu z Gwiazdami", w którym radzi sobie fenomenalnie. Nie zawsze było jednak tak kolorowo. - Każdy ma taką drogę, jaką sobie wybrał albo jaka mu się przydarzyła. Ja oczywiście wolałabym zacząć swoją karierę i tak naprawdę pracę i rozwój wcześniej. I też nie uważam, że każdy musi przejść ciężką drogę, żeby wreszcie coś w życiu osiągnąć. Ja akurat miałam taką drogę. Nie żałuję tego w ogóle, no bo też nie miałam... tak się to po prostu ułożyło, nie miałam na to wpływu. Bardzo ciężko pracowałam i bardzo późno zaczęłam odnosić sukcesy czy też być w ogóle zauważoną - przyznaje Izabela Kuna w rozmowie z Eską.

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To nie były stracone lata

Izabela Kuna wspomniała też o niedocenianiu siebie, co, niestety, przychodzi nam znacznie łatwiej aniżeli łaskawe spojrzenie na własne życie i dokonane w nim wybory. Na pytanie, ile lat straciła nie doceniając siebie samej aktorka odparła:

- Ja nie straciłam tych lat. One świadczą o tym, co robię teraz. A to, że... no tak zostałam wychowana, że bardziej bolały te rzeczy, które się nie udają; jakby przypisywałam je sobie; niż te, które się udają. Ale wszyscy byliśmy tak wychowani, więc ja nie jestem jakimś takim wyjątkiem. Być może mało miałam tego wsparcia i dlatego tak się to potoczyło, ale no na to akurat nie mam wpływu - skwitowała.

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