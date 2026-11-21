W pierwszym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w sezonie 2026/27 żaden z polskich skoczków narciarskich nie zdobył punktów po raz pierwszy od 14 grudnia 2014 roku. Zawody w norweskim Lillehammer wygrał Austriak Stephan Embacher, który oddał dwa najdłuższe skoki w konkursie na odległość 141 i 140,5 metra. 20-letni zawodnik wyprzedził Norwega Halvora Egnera Graneruda oraz debiutującego w cyklu rodaka Raffaela Zimmermanna.

Dla Embachera był to drugi pucharowy triumf w karierze, po wcześniejszym sukcesie z marca na mamuciej skoczni w Vikersund. W ubiegłym sezonie rywalizował on z Kacprem Tomasiakiem między innymi podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech oraz mistrzostw świata juniorów.

Biało-czerwoni odpadli po wietrznej pierwszej serii. Miejsca Polaków

Polacy zakończyli rywalizację po pierwszej serii, która była wielokrotnie przerywana z powodu silnych podmuchów wiatru. Trudne warunki miały znaczący wpływ na wyniki, zwłaszcza pod koniec pierwszej rundy, gdy startowało sześciu najlepszych zawodników z kwalifikacji. W drugiej serii wiatr uległ uspokojeniu.

Maciej Kot zajął 32. miejsce.

Dawid Kubacki uplasował się na 33. pozycji.

Kacper Tomasiak, czwarty w piątkowych kwalifikacjach, skoczył 105 metrów i zajął 46. lokatę.

Jakub Wolny ukończył zmagania na 47. miejscu.

Wcześniej, w piątkowych kwalifikacjach, udział w zawodach zakończyli Paweł Wąsek oraz Klemens Joniak.

Spokój Tomasiaka i problemy obrońcy Kryształowej Kuli

Kacper Tomasiak w wypowiedzi dla Eurosportu zachował spokój, zauważając, że warunki na skoczni stale ulegały zmianom. Podkreślił również, że już w niedzielę odbędzie się kolejny konkurs.

„Ciężko stwierdzić (...). Najprawdopodobniej mogło coś być w powietrzu” – odpowiedział trzykrotny medalista olimpijski zapytany, czy podmuch wiatru wybił go z rytmu.

Tuż przed Tomasiakiem swoje próby zepsuli broniący Kryształowej Kuli Słoweniec Domen Prevc oraz Japończyk Ren Nikaido. Słoweniec, triumfator 14 z 29 konkursów zeszłego sezonu, zajął ostatnie, 50. miejsce.

„Wiatr wymagający, do tego mój skok był niedobry. Połączenie tych dwóch czynników sprawiło, że wyszło fatalnie” – ocenił Domen Prevc.

Powtórka z Niżnego Tagiłu po dwunastu latach. Niedzielny konkurs o 16.00

Brak punktów w zawodach to sytuacja, która przydarzyła się Polakom po raz pierwszy od konkursu w Niżnym Tagile rozegranego w 2014 roku. Poza czołową trzydziestką znaleźli się wówczas Maciej Kot, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki, który zanotował groźny upadek. Kamil Stoch nie brał wtedy udziału w zmaganiach z powodu rehabilitacji po operacji stawu skokowego.

Drugi konkurs indywidualny w Lillehammer zaplanowano na niedzielę. Zawody mają rozpocząć się o godzinie 16.00, a o godzinie 14.30 wystartują kwalifikacje.