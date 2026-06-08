Klaudia Halejcio już po ślubie? Celebrytka zmieniła nazwisko, choć w sieci wciąż odlicza do uroczystości

Luksusowe życie Klaudii Halejcio. Wyjazd panieński influencerki

Klaudia Halejcio rozpoczynała swoją drogę zawodową już w dzieciństwie i do osiągnięcia pełnoletności zdołała zgromadzić bogate portfolio. W późniejszym czasie zrezygnowała jednak z grania, skupiając się na działalności w sieci, gdzie zgromadziła ponad milion obserwatorów. 35-letnia influencerka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami ze swojego luksusowego życia, które dzieli z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim.

Zakochani wspólnie zamieszkują okazałą rezydencję wycenianą na ponad 10 milionów złotych. Celebrytka regularnie chwali się w sieci wnętrzami tej okazałej nieruchomości. Para w czerwcu 2021 roku doczekała się córki Nel, a niespełna rok później doszło do zaręczyn. Pierwotnie ceremonia zaślubin była planowana na lato 2024 roku, jednak termin ten uległ zmianie. Mimo przesunięcia daty, Oskar Wojciechowski nie szczędził ukochanej drogich upominków, wręczając jej między innymi luksusowe auto marki Porsche.

Przez długi czas zakochani unikali tematu formalizacji związku, jednak w tym roku wszystko się zmieniło. W sieci zaczęły pojawiać się liczne sugestie, że uroczystość w końcu dojdzie do skutku. Klaudia Halejcio otwarcie opowiadała o przedślubnych przygotowaniach, a pod koniec maja pochwaliła się relacją z wyjazdu panieńskiego, na który – jak przystało na popularną influencerkę – zabrała przyjaciółki za granicę.

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Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski już po ślubie? Celebrytka wciąż odlicza na Instagramie

Halejcio na wyjazd panieński zabrała ze sobą całą walizkę ubrań w odcieniach bieli. Influencerka wraz z przyjaciółkami bawiła się podczas luksusowego rejsu. Od tamtego momentu celebrytka regularnie udostępnia w sieci kolejne przedślubne materiały. W zeszłą niedzielę zamieściła wideo, na którym pozuje w skąpym stroju ozdobionym białymi piórami.

Tik-tak, tik-tak… Odliczanie trwa, a wielki dzień jest już coraz bliżej. Jak myślicie, w którym miesiącu powiemy sobie "tak"? - zapytała swoich obserwujących.

W miniony poniedziałek, prezentując się w kolejnej ślubnej kreacji, influencerka zwróciła się do fanów z prośbą o ostatnie porady przed zamążpójściem. Wiele jednak wskazuje, że uroczystość miała miejsce już kilka dni temu. Jak donosi informator serwisu Pudelek, Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub cywilny pod koniec maja.

Ślub cywilny miał miejsce 30 maja w willi Halejcio i Wojciechowskiego - powiedział tajemniczy informator.

Właśnie 30 maja celebrytka opublikowała post opatrzony hasztagiem "#bridetobe". Co więcej, dwa dni po tej dacie, influencerka zaktualizowała swoje dane. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje obecnie pod nazwiskiem Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Warto dodać, że internauci już wcześniej zwrócili uwagę, iż w czasie gdy influencerka publikowała materiały z rzekomego zagranicznego wyjazdu, w rzeczywistości przebywała w stolicy.

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