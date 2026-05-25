Klaudia Halejcio urządziła wieczór panieński za granicą. Zaskoczyła relacją z wyjazdu

Wieczór panieński to symboliczne pożegnanie z byciem panną, które coraz częściej przybiera formę hucznych imprez, wykraczających poza domowe zacisze. Obserwatorzy znanej aktorki i influencerki mogli to zobaczyć na własne oczy, gdy Klaudia Halejcio zabrała swoje najbliższe koleżanki na zagraniczny wyjazd, by tam świętować zbliżające się małżeństwo. Impreza w tak egzotycznych okolicznościach zdecydowanie robi wrażenie!
Klaudia Halejcio świętuje wieczór panieński. Luksusowo?
Zbliżający się ślub popularnej aktorki to już nie tylko stresujące plany, ale i chwile przyjemności. Klaudia Halejcio podzieliła się ze swoimi obserwatorami relacją z wyjazdu na panieński, który odbył się w gronie zaufanych przyjaciółek. Świetna zabawa towarzyszyła kobietom już od momentu pojawienia się na lotnisku, a po dotarciu na miejsce czekała na nie cała masa przygotowanych atrakcji. "Przyszła Panna Młoda" - brzmiał napis na szarfie przyodzianej przez gwiazdę przed wejściem do samolotu. Jak widać, matka 5-letniej Nel może polegać na wspaniałym wsparciu bliskich osób, żegnając czas wolnego stanu z dużym uśmiechem na ustach.
Pod postami aktorki z wyjazdu natychmiast zaroiło się od ciepłych słów. „Bawcie się na całego” – napisała chociażby Andziaks, a do życzeń dołączyło szerokie grono innych twórców internetowych i lojalnych fanek. Całą relację w postaci pamiątkowych ujęć można obejrzeć w naszej galerii poniżej.
Z kim Klaudia Halejcio wkrótce stanie na ślubnym kobiercu?
Aktorka ma za sobą kilka relacji, o których mówiła w mediach. Jednym z jej partnerów był Tomasz Barański, poznany podczas wspólnych prób na parkiecie tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Obecnie Klaudia Halejcio jest związana z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym spotyka się od 2020 roku. Zakochani doczekali się już wspólnej córki Nel, a ich zaręczyny miały miejsce ponad trzy lata temu. Chociaż data ceremonii ulegała pewnym zmianom, to wiele wskazuje na to, że wymarzony dzień jest już na horyzoncie i wkrótce oficjalnie zostaną małżeństwem.